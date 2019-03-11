东南亚“智能金融决策平台”Silot于近期完成800万美金A轮融资，本轮融资由日本SBI领投，住友商事和三菱日联金融集团(MUFG)旗下Krungsri Finnovate和老股东ArborVentures跟投，凡卓资本担任本轮独家融资顾问。本次融资将主要用于知识图谱领域研究，市场拓展及金融产品创新。

据悉，Silot于2017年初成立于新加坡，公司核心是通过快速和可延展的人工智能技术，帮助东南亚银行从传统决策方式向智能化转型。Silot利用人工智能为银行打造可延展的决策引擎，带来更方便的支付体验及更安全的交易与获客。Silot目前的服务客户包括印尼力宝集团旗下Nobu Bank和泰国最大发卡行Krungsri Bank。公司成立之初获得真格基金天使轮投资，同年12月，Silot获得Arbor Ventures和斯道资本的Pre-A轮投资。

SBI集团总裁北尾吉孝先生对Silot表示，“Silot的智能平台通过知识图谱技术，极高地提升运营效率，帮助银行制定金融决策，这将为当地金融领域带来一场颠覆性的革命。作为Silot的主要投资方之一，SBI集团将不遗余力地助力Silot，在人工智能时代为日本和东南亚地区其它区域的银行赋能。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书

图片来自Silot官网