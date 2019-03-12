据 CNET 报道，谷歌引擎今日更换了涂鸦，将屏幕上出现地球仪图像的老式电脑绘入其中，让全球亿万用户在浏览网页的同时，一起共庆万维网诞生30周年。

30年前，33岁的软件工程师提姆·伯纳斯·李向他的老板提交了一份提案《信息管理:一项建议》，这份提案是一份关于管理和监控实验室研究流程的提议，也是万维网的基础。

最具有里程碑意义的是，同日，早期网页的粗糙块图像出现在电脑屏幕上，一个地球仪的图像缓慢地显示于此。这也提醒我们，在宽带普及之前，下载速度慢是影响我们体验的一大障碍。

姆·伯纳斯·李的提议还包含了万维网的基本概念，其中包括HTML、URL和HTTP等，但当时他还需要几年时间才能将自己的实际想法操作起来。直到上世纪90年代中期，吉姆·克拉克和马克·安德森才通过Netscape普及了商业网页浏览。

昨日，伯纳斯·李在他的年度公开信中表达了对未来三十年的乐观态度。他说:“基于互联网在过去30年里发生了多么大的变化，如果认为我们所知道的互联网在未来30年里无法变得更好，那这将是一种失败主义，而且缺乏想象力。”

现在全球有近20亿个网站，作为一个社交、购物、玩游戏或在线观看视频的平台，很难想象人们离开它会怎样。