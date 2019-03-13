电商平台拼多多发布了 2018 年第四季度及全年财报。财报显示，拼多多第四季度营收 56.539 亿元人民币，相比 2017 年同期的 11.794 亿元增长了 379%。

截至 2018 年 12 月 31 日的 12 个月，拼多多 GMV 达 4716 亿元人民币，相比去年同期的 1412 亿元增长 234%。

拼多多创始人、CEO 黄峥表示：“2018 年是拼多多强劲增长的一年，也是里程碑的一年。自创立以来，拼多多始终将服务用户放在第一位，用户群体和 GMV 的快速增长均印证了平台所创造的独特价值。同时，用户的需求正在不断变化，这也激励着我们持续创新和进步。”

该季度平均每月活跃用户为 2.726 亿，比 2017 年同期的 1.41 亿增长 93%。2018 年的年度活跃买家 4.185 亿，相比去年同期的 2.448 亿增长 71%。

过去一年，每位活跃买家的年消费额 1126.9 元人民币，相比 2017 年的 576.9 元人民币增长 95%。

拼多多财报显示，第四季度在线营销服务收入 50.6 亿元，相比 2017 年同期的 8.9 亿元增长 470%，比上一季度的 29.741 亿元增长 70%；交易服务收入 5.9 亿元人民币，较 2017 年同期的 2.918 亿元人民币增长 103%，较上一季度的 3.983 亿元人民币增长 49%。

拼多多营收成本 14.24 亿元人民币，相比 2017 年同期的 3.74 亿元人民币增长 281%，比上一季度的 7.747 亿元人民币增长 84%。与上一季度相比，增长主要是由于云服务、呼叫中心和商户支持服务的成本上升。

销售及营销成本为 60.23 亿元人民币，去年同期为 7.53 亿元人民币，同比增长 699%；一般及行政成本为 3.22 亿元人民币，去年同期为 1160 万元人民币，同比增长 266%；研发成本为 5.25 亿元人民币，去年同期为 5249 万人民币，同比增长 900%。

拼多多 2018 年营收 131.2 亿元人民币，同比增长 652%，其中在线营销服务收入为 115.16 亿元人民币，同比增长 852%，交易服务收入为 16 亿元人民币，同比增长 202%；

2018 年全年，平台含 IPO 一次性计算员工股权激励所产生的经营亏损为 107.997 亿元，非美国通用会计准则下（NON-GAAP），平台经营亏损为 39.583 亿元。其中，包含“三周年庆”、“双十一”、“双十二”等连续大促的 Q4 季度，平台经营亏损为 26.409 亿元，NON-GAAP 亏损为 21.129 亿元。

拼多多营收成本 29.05 亿元人民币，同比增长 302%；运营成本为 210.15 亿元人民币，同比增长 120%；其中销售及营销成本为 134.42 亿元人民币，同比增长 900%；一般及行政成本为 64.57 亿元人民币，同比增长 475%；研发成本为 11.16 亿元人民币，同比增长 764%；归属于股东的净亏损为 102.98 亿元人民币，亏损同比扩大 196.49%。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。