3月5日，新电商平台拼多多发布扶贫助农年报，报告显示，2018年度，拼多多平台农产品及农副产品订单总额达653亿元，较2017年的196亿元同比增长233%。上述数据表明，拼多多已经成为中国最大的农产品上行平台之一。

截至2018年底，拼多多平台注册地址为国家级贫困县的商户数量超过14万家，年订单总额达162亿元，经营类目以农产品和农副产品为主，预计带动当地物流、运营、农产品加工等新增就业岗位超过30万个，累积触达并帮扶17万建档立卡户。

农货大规模进城

此前，拼多多创始人、CEO黄峥在出席第五届世界互联网大会，就“网络公益与扶贫”发表主题演讲时曾表示：“电商企业参与扶贫工作，核心是利用互联网的优势，解决农产品流通问题，让贫困地区有产就有销，多劳能多得。”

实际上，中国大部分农产区尤其是贫困地区的地理条件复杂，只能走‘小农’模式。再加上产区天南海北及农产品的成熟期又相对短暂，拼多多团队通过精准匹配生产与需求，在时间和空间上形成归集效应，从而帮助贫困地区形成长效稳定的产销机制。

依托创新的“拼农货”模式，拼多多帮助了“小农户”连接“大市场”。报告显示：2018年度，平台一二线城市的消费者，累计农产品及农副产品订单数逾9亿笔。其中，仅上海地区便消费此类产品约11万吨，多次出现同个小区通过“拼单”方式包下一片果园的盛况。

三年带动6.2万新农人返乡

拼多多于2017年底全面践行“人才本地化、产业本地化、利益本地化”策略，并通过“多多大学”和“新农人返乡体系”，带动有能力的、特别是受过高等教育的青年人返乡创业。

拼多多扶贫助农报告显示：2018年，平台累计带动18,390名新农人，其中超过11,000名为返乡人才。过去三年以来，拼多多已累积带动62,000余名新农人，基本实现覆盖中国各大主要农产区。

孵化13款百万+“冠军农货”，带动产业下沉

2018年度，拼多多累计投入86亿营销资源，持续加大关键地区农货上行扶持力度。在此带动下，2018年，拼多多平台累计诞生13款销售百万+的冠军单品，以及超过600款销量10万+的爆款农货，由此孵化出了一批带有地理标志的新农货品牌。

报告显示：销量过百万的“冠军农货”中，雪莲果、芒果、百香果、大蒜、小黄姜等名列前茅。此前，雪莲果、百香果等非传统消费类水果，在“拼农货”体系的推动下，已成为北上广深等一线城市消费者的新宠。

除挖掘新消费市场外，拼多多“农货上行”还呈现两大趋势：一是批发采购订单量激增，二是乡域、县域农副产品加工业显著升级。

农产品是拼多多的核心类目。通过首倡的‘产地直发’模式，拼多多不仅有效助力了农户的直接增收，也让城市居民以最直接的方式买到新鲜、实惠的农产品，实现了消费者、农户、平台三赢。拼多多表示，将探索更多创新模式，继续扎根深度贫困地区，形成可循环的造血式扶贫机制，帮助更多贫困农户脱贫摘帽。

据悉，2019年度，拼多多“农货上行”工程建设团队将扩招500-800人。该团队包含“拼农货”、“多多大学”、“扶贫专项组”三个主要团队，由农业专家、扶贫专家、数据分析师、平台农货运营专员、农产区拓展专员等人员构成。