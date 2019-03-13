如果运气好的话，你会在深夜十点收到来自小红书“匿名聊天室”的邀请。

“夜已深，有趣的小伙伴们，都在这里坐好。”蒸汽波风格的聊天室界面显得复古又不落俗套， 点击“进入群聊”，首先会随机出现数个聊天话题，比如“你的手机里步数最多的一天是去干嘛了？”“大家旅行中有什么艳遇嘛？”“我闹剧荒了，你们还有嘛？”“别藏了，互晒点好看的饰品吧”等，选定其中一个聊天话题后，系统会安排好另外五个小伙伴一同进入群聊。

在这个内测产品里，身份暂时不会公开，屏幕的上方只会显示“热狗”、“煎蛋”“米饭”“薯条”“泡面”和“汉堡”这样的昵称。并不是漫无目的的尬聊，据体验过聊天室的网友分享道，“不定时且频繁在输入框上方输出固定话术的聊天话题，比如你今天和喜欢的人说话了吗？冷场的时候会跳出来。” “表情包库存丰富，还加入了papi酱等各类知名博主达人的表情。”

聊天的时长被限定在5分钟以内，在每场聊天倒数45秒时，你和聊天室中的小伙伴可以共同选择延长聊天时间；在聊天倒数15秒时，你可以选择向你想认识的的小伙伴公开身份，让对方可以关注你。

动点科技注意到，拥有相同地理位置、星座以及兴趣爱好等个人信息也会同步在聊天室内，对于希望进一步拓展社交关系的小红薯而言，这是一个必要的衡量指标。

在小红书匿名聊天室的“聊天指南”中，写着“这里欢迎大家交流兴趣爱好、分享生活见闻、倾诉身边无人可言的想法。”这种类似树洞的表达方式让情感宣泄变得坦诚相见，事实上，说出真相的感觉会如此之好，以至于后期你可能会公开你的真实身份。

据动点科技了解，匿名聊天室自年初小范围开始内测至今，功能一直在不断完善和改进。“估计到三月底聊天室功能会趋于稳定”，一位负责小红书匿名聊天室的程序员告诉动点科技，“目前是在每晚10点－11点不定期开放，用户也是随机选择，第一次看见了或许下次就没有了。”

小红书方面看起来对此非常低调，给出的回复也很官方：“小范围的测试，其实每个app都会时常试一试新功能，看看用户反馈吧。”

事实上，我们对这种基于兴趣话题的匿名社交聊天产品并不陌生。半匿名陌生人聊天应用Chatous就是帮助用户在线匹配拥有相同聊天话题的聊天对象，但管理匿名社区并非一件易事，被网友称为“中国版深网聊天工具”马桶MT，因疑似内容“涉黄”年初上线就遭遇封杀。小红书同样选择在年初内测这项功能，却没有进行任何推广，正式上线也成为待定，可见其对开发匿名社交产品的谨慎和观望态度。

弱化电商属性，强化电商与社区之间的联系成为小红书今年架构调整的首要目标。最新的消息是，社交电商项目“小红店”小程序也在最近发起了内测。与这种侧重种草需求不同的是，匿名聊天室看上去更希望沉淀的是其在社区中的社交关系，基于共同的兴趣来连接不同的陌生人，从而挖掘更大的商业价值。

不过，从过往大部分匿名社交的宿命来看，用户小众、内容敏感、生命力短暂以及隐私难以维护仍然是难以迈过的坎，小红书限时开放的匿名聊天室能激活年轻人的说话欲望吗？