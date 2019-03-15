动点科技最新获悉，故宫博物院最大的一组文创——正在乾清宫前树立的天灯、万寿灯将被公益拍卖。别紧张，这并不算是国宝啦……

故宫博物院院长单霁翔说：“我们承诺两点。第一，所有拍卖所得一分一厘都不留，所得善款全部用于贫困地区的教育和文化事业。第二，故宫只会拍卖这一组天灯万寿灯。”

这组文创是作为故宫博物院2019年春节“贺岁迎祥——紫禁城里过大年”展览的重要实景展品——依据故宫博物院档案藏品研究成果而复原制作的“天灯”和“万寿灯”，即将于近期进行拍卖。院方表示，此次拍卖所得善款全部用于贫困地区的教育和文化事业。

记者获悉，复原品天灯、万寿灯由故宫博物院下属企业北京故宫文化传播有限公司出资承担复原制作和搭建工作。为了让本次公益拍卖活动顺利进行，北京故宫文化传播有限公司将向北京故宫文物保护基金会（以下简称故宫基金会）捐赠天灯、万寿灯，并由故宫基金会完成对天灯、万寿灯的公益拍卖。

故宫文物保护基金会成立于2010年10月，是由故宫博物院发起，多位企业家参与的非公募基金会，其宗旨是维护故宫博物院藏品和建筑，为故宫博物院学术研究和公众服务提供支持，并扩大故宫博物院国际国内影响力。2017年被北京市民政局认定为慈善组织。此后故宫还将复原一组方便拆装的天灯和万寿灯，在重大活动中使用。