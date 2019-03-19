想不到让 AI 技术引以为傲的“高效率”竟然造成了“麻烦”。

在 2019 年的 3·15 晚会上，AI 又“火”了。不过这次亮相却不是好事，而是被“批评”。

“机器人拨打骚扰电话”的黑色产业链被曝光，11 个出售外呼机器人的企业被公开点名。据悉，基于AI的智能机器人每天可以多至拨打 5000 个骚扰电话，据央视曝光，易龙芯科的智能外呼一年多打出去的电话已经超出 40 亿个。而价格方面，据报道，中科智联科技向电话营销公司售出的此类外呼机器人，每个只需要 3000 元。

机器人的“高效”和“低价”被恶意利用，造成了骚扰电话满天飞的情况。而且最让用户无奈的是，投诉几乎没用，因为监管部门无据可查，其在运营商的系统里没有任何通话时长。机器人骚扰电话就像是没有感情的“杀手”，让用户饱受折磨。难道无法治理这猖獗的AI骚扰电话了吗？意能通的创始人兼 CEO 刘雨松向动点科技介绍了几招对抗 AI 骚扰电话的措施。

意能通是一家拥有技术核心的人工智能公司，主要业务包括语音识别和语义分析场景的应用。其在 to B 和 to C 端都有丰富的产品经验，并即将推出一款智能防骚扰电话产品。在防骚扰电话的方法论上面，意能通有足够的经验分享。

切断黑色数据链

“没有AI之前照样有骚扰电话，但因为AI提升了拨打效率，所以现在骚扰量激增。”刘雨松认为AI骚扰电话本身并不是AI技术本身的问题。“AI骚扰电话太多的现象，透露出来的本质上是因为电话太多打不完。”他说。那么，为什么会有电话太多、打不完的情况？“因为现在获取数据太容易了，企业随便就能拿到海量的用户数据。”他回答到。

其实，大数据在今天看来是非常正常的一种营销模式。但是问题所在是：个人用户的数据安全一直得不到保障。就如本次 3·15 ，央视通过暗访发现，很多个人数据（如手机号）主要来自用户手机上安装的软件。此外，还有声牙科技有限公司为代表的公司研发的“探针盒子”产品，通过用户手机的无线局域网即可偷取手机号码。

“像工行此类的大企业，尽管也会对客户做一些交叉营销，但是量不会特别巨大，频率也不会很高，因为他们会考虑到自身的品牌形象。但很多小公司从不法分子那里低价购买了很多非法数据后，就会利用机器人进行轰炸式、无底线的电销。”刘雨松认为没有数据保障是最大的问题，“国家如果能在源头上去查一查黑色数据链，AI 骚扰电话情况会有很大的改善。”他说。

随着今年，业界对AI 立法和伦理问题的深度讨论，相信关于数据安全与应用的合法性，政府和相关部门很快就会制定相关的严厉监管原则。

一物降一物，AI对AI

传统防骚扰电话的方法是标注，然后系统进行拦截。但是如果面对AI这样乐此不彼的轰炸式营销电话，这样的方式会很累。那么，用户也找一个接电话的 AI 助理就行了！

例如，AI 骚扰电话刚被曝光，阿里就开始爆出自己的AI防骚扰电话的系统应用“二哈”。很多人将其称为“一物降一物”。去年，谷歌也曾在其 Pixel 3 系列手机上推出新功能 Duplex AI，该功能允许 AI 助理回复可疑的电话和垃圾邮件，实时转录响应，让用户决定是接听电话还是直接挂断。此外，美国加州有位程序员创造出反骚扰电话机器人Lenny。值得一提的是，AI 防骚扰电话的产品，意能通在几年前已经想到，并且开始研发。

意能通开发的 AI 防骚扰电话产品可以实现以下功能：AI 代替用户自动接听陌生号码，然后记录对话信息给到用户，用户可以确认是否回拨或者转接。相当于机器人就像一个电话助理帮助我们进行初筛。当然，一款优秀的AI防骚扰电话产品需要客服多项技术难点。“假如我朋友给我打个电话，但他用的是另一个电话，机器人会不会识别不了？”刘雨松表示技术落地的实践场景比较复杂，如何提高识别率是非常重要的，包括对方言的语音识别，和对人说话的语义分析。

不过，经过几年的研发，以及意能通在 B 端和 C 端积累下的丰富经历的助力，其 AI 防骚扰电话已经比较成熟，可以对多种实际场景进行应对。待其产品推出后，用户就可以享受“免打扰”模式。

技术人的良知驱动

“技术是没有善恶的，但是做技术的人是有的。”刘雨松说。

“一开始做技术研发、做产品的时候，你可能全力满足用户的需求痛点，不知道产品有什么坏的影响。但你一旦意识到问题的时候，其实就应该做一些取舍。”他回忆道，意能通也做过B端的业务，但在意识到电话营销领域有潜在问题存在时，其就将这块业务砍掉，着重做通知类、回访类的业务。

“企业对法律需要有敬畏之心，对用户需要尊重，任何一个用户都值得被善待。”刘雨松介绍道，尽管一些法律法规对营销有所规定，如不能夸大地面向老人推荐保健品等。但是依然有企业用AI去做黄金期货、保健品等领域的电销。“非常明显的边界领域是不能碰的。”他说。

而目前很多大型科技企业的技术输出是很多应用型公司的核心技术来源，所以大企业在市场引领方面还需要更多的责任感，其他技术为导向型的企业也要共同参与。