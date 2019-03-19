继昨晚的“悄悄更新”后，苹果今天（又）直接在官网发布了新款 iMac，为 21.5 英寸和 27 英寸版本带来了新处理器和图形芯片。

21.5 英寸新 iMac 采用第八代 4 核 i3 或 6 核 i5 处理器，GPU 为 Radeon Pro 555X 或 Radeon Pro 560X。另外可以选配 6 核 i7 处理器、32GB RAM 和 AMD Radeon Pro Vega 20 GPU（4GB 内存）。硬盘为 1TB 容量（可选配更高规格），配两个雷雳 3 端口。

选择 27 英寸新 iMac 的话，可以得到英特尔的 6 核 i5 处理器——两款低配置的为第八代，顶配版为第九代（可升级到英特尔第九代 8 核 Core i9 CPU），对应的 GPU 为 Radeon Pro 570X、575X 和 580X。AMD 的 Radeon Pro Vega 48 GPU（8GB 内存）可作为最高定制选项。27 英寸版采用 1TB 融合硬盘（可选配更高规格），同样配有两个雷雳 3 端口。

英特尔已经发布了第九代处理器，但苹果的主要更新依旧维持在第八代芯片，只有在 27 英寸的顶配定制版上才能用到最新的 CPU 和 GPU，从这方面来说，苹果依然有点“落后”。

苹果今天只更新了 iMac，等待更强大的 iMac Pro（2017 年 6 月公布）更新的朋友可能会失望了。

全新的 21.5 英寸 iMac 起售价 10199 元，27 英寸的为 14199 元。中国官网目前显示上述机型将在获得批准后发售。