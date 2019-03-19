3月18日晚，黑鲨游戏手机2 在北京正式推出。无论是配置还是外观，与前两款产品相比，新款都有重大突破。

配置方面，黑鲨游戏手机2 搭载骁龙 855 旗舰处理器，支持 12GB 超大内存，在性能及图形渲染速度层面有了大幅提升，同时还解决了大型游戏占用运存空间大的问题。新款手机还采用液冷3.0技术，即采用液冷板+液冷管的双驱液冷组件设计，结合手机创新的分布式热源架构，可有效覆盖全部发热部件，实现分区直触散热、独立热控，能够使任何手游都流畅运行。此外，该机支持光感屏幕指纹，后置4800万+1200万像素 AI 双摄，支持 2 倍光学变焦，前置2000万像素自拍镜头。内置4000mAh电池，支持27W高压快充。

黑鲨游戏手机2 在外观上也进行了升级。机身正面采用了一块6.39英寸对称全面屏，屏占比进一步提高，将视野与游戏操控相结合，能够有效防止误触。手机还金属+异形折面玻璃双材质，在保证机身整体强度的同时带来舒适的握持感，还可进一步提升散热与天线性能。延续之前的设计思路，黑鲨依旧保留了背部的LOGO呼吸灯及两侧LED灯带，可谓是手机版的“外星人”。

据悉，黑鲨游戏手机2已于3月18日22点在黑鲨商城、小米商城、京东商城开启正式预约，并将于3月22日0点在黑鲨商城、小米商城、京东商城、小米有品正式开售。其中，6G+128GB版售价3199元，8G+128GB版售价3499元，8G+256GB版售价3799元，12G+256GB版售价4199元。