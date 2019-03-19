苹果发布新款 iPad Air 和 iPad mini

苹果昨晚突然更新官网，直接发布了全新 iPad Air 和 iPad mini。

新款 iPad Air 配有 10.5 英寸屏幕，机身更薄（6.1 毫米厚），搭载 A12 Bionic （仿生）芯片。iPad mini 则是维持 7.9 英寸的屏幕，苹果也为其装上了 A12 处理器。全新 Air 和 mini 均支持第一代 Apple Pencil。

新款 iPad mini 增加了 Apple Pencil 支持。在小屏幕的 mini 上，现在你也可以像在 Pro 上那样做笔记、画画了。另外，在新 mini 上也可以体验到原彩显示功能。

iPad Air 提供银色、深空灰色和金色，64GB、256GB 版本售价分别为 3999 元和 5199 元，对应的蜂窝网络机型要价为 4999 元和 6199 元。mini 同样也有上述三种配色，64GB/256GB 的 Wi-Fi/蜂窝数据版售价分别是 2999 元/4199 元和 3999 元/5199 元。苹果中国官网目前显示“所有机型将在获得批准后发售”，有需要的朋友看样子要等待一段时间了。

Lyft IPO 发行价定为 62-68 美元

共享出行创企 Lyft 宣布即将启动 IPO 路演——为可能在未来两周内进行的首次公开募股做准备。该公司在纳斯达克上市的股票代码为“LYFT”，IPO 股价目前设定在每股 62 美元至 68 美元之间，预计发售 3077 万 A 类普通股，预计融资 19 亿美元至 21 亿美元。

以股价最高值计算，Lyft 估值将达到 185 亿美元。

原 Facebook 华人科学家贾扬清加入阿里巴巴任技术副总裁

原 Facebook 华人科学家贾扬清已正式加入阿里巴巴，担任技术副总裁岗位，领导大数据计算平台的研发工作。

本月初，有用户在知乎爆料，贾扬清已从 Facebook 离职，他将加入阿里巴巴硅谷研究院。今天阿里巴巴官方证实了这一消息。

贾扬清此前在 Facebook 担任 AI 架构总监。他也是深度学习框架 Caffe 作者、TensorFlow 核心作者之一。

特斯拉要求员工自愿无偿加班

据 Business Insider 报道，特斯拉通过一封内部电子邮件要求员工“自愿”加班，帮助公司在第一季度末之前交付 3 万辆汽车。

特斯拉在这之前也有过类似的做法，不过当时员工数量更多。

特斯拉表示，预计第一季度的交付量将高于第四季度，尽管该公司指出北美地区的交付量可能会相对较低。特斯拉在第四季度交付了 90966 辆汽车。

高通开发可独立并能连接 PC 使用的 VR 头显设备

据 CNET 报道，高通新款 VR 头戴显示设备将是首批可以独立使用的产品之一，不过你也可以选择将它连接到 PC 使用。这款产品在旧金山游戏开发者大会上进行了展示，最早将在今年晚些时候上市。

高通的新设备将采用骁龙 845 处理器，通过 60Ghz 刷新率显示 PC 的 VR 内容。高通声称它的延迟可以保持在 16 毫秒左右，目前只有少数的公司与高通在这方面展开合作，更多的厂商比较愿意坚持生产手机和平板电脑等设备。