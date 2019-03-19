北京时间3月19日，人工智能新锐公司澎思科技宣布全球计算机视觉与深度学习领域顶级科学家、松下（新加坡）研究院原副院长申省梅正式加盟担任首席科学家。同时，澎思科技还宣布成立新加坡研究院，主攻人工智能和深度学习领域的技术研究与开发。据悉，申省梅将担任澎思新加坡研究院院长，负责团队建设、管理与人工智能前沿技术的探索。

据悉，申省梅毕业于西安电子科技大学电子工程系，获得电子对抗学士学位，电子信息工程硕士学位。1992年加入松下（新加坡）研究院，从事音视频信号处理和压缩算法设计和应用，随后专注于图像识别领域的研究工作。2013年起，申省梅就率先带领团队转向深度学习方向，在计算机视觉领域取得了优秀的成绩。

澎思科技是一家专注于计算机视觉和物联网技术，提供行业综合应用解决方案的人工智能公司。目前，该公司在极短时间内推出了全自研技术和全系列软硬件产品。与此同时，针对不同领域多场景复杂人群人员管控的业务需求，澎思科技也推出了覆盖全场景的，成熟、可落地的行业解决方案，包括AI+公共安全、AI+智慧社区、AI+智慧园区、AI+智能交通、AI+智能制造等五大行业具体15个细分场景的解决方案。

基于申省梅团队和新加坡研究院的技术优势和工业化能力，结合公司行业领先的产品化和服务能力，澎思科技表示，未来将坚持“行业+AI”的策略，在夯实安防主营业务和拥有充足AI技术储备的的前提下，寻找合适的场景切入到其它垂直行业，持续推动AI技术的商业化落地和产业化进程。