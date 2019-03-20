阿里 AI Labs 今日宣布，正式成立方言保护专项小组，投入 1 亿元对汉语方言进行保护和开发。阿里 AI Labs 表示，天猫精灵也将从四川方言开始，逐步进行全国方言的语音优化工作，最终实现全国方言覆盖。

阿里 AI Labs 总经理陈丽娟担任方言保护专项小组组长，她表示天猫精灵作为一款以语音交互为主的产品，本质上是用技术手段赋予语言更多的功能，比如通过说话就能获取信息、控制家电等，“从这个意义上说，我们对语言的发展和保护责无旁贷。”

该小组还将与相关政策制定机构、专家学者以及高校紧密合作，探索对方言资源的保护性开发。其中一项具体的措施是，建立以手机 App 及智能音箱为终端、以语音交互为采样方法的全国动态方言数据信息网，并设立动态方言库。设立“语保 KPI”，针对濒危语种进行动态采集。

方言保护专项小组工作计划：