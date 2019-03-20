动点科技最新获悉:全景相机生产厂商 Insta360获得数亿元级C+轮融资，本轮投资方包括麦高控股、华金资本、朗玛峰创投等。本轮资金将用于产品研发，市场营销与渠道拓展，提升品牌影响力。Insta360成立于2014年9月，早先由360度全景相机起家，现今旗下已有消费级和专业级两大电子产品线，应用领域覆盖旅游、文娱、新闻、直播、赛事、街景、房产等B端、C端场景。最新的一款产品是本月13日，公司发布的一款折叠式全景裸眼3D相机EVO,可支持180度、360度全景VR拍摄。

据悉，Insta360曾于2014年获得IDG及创业邦百万元级天使轮投资，2015年3月获得启明创投800万美元A轮融资，2016年3月获得迅雷网络、启明创投、IDG数亿元级B轮融资，同年7月获得苏宁集团战略投资。

短期来看，自2018年初推出初代ONE运动相机以来，ONE系列营收已占全品类营收一半以上，在海外的销售额则占全品类销售额的75%。而这系列产品的核心建立在防抖运动影像的技术革新上，这也让insta360背后的深圳岚锋创视网络科技有限公司成为国内为数不多和GOPRO直接较量的公司，不过新一代的产品EVO又让我们看到了它要想进军虚拟现实内容制造领域的野心。看来无论是户外还是宅男，都是insta360下一步想要接近的消费群体。

提及未来的发展规划，创始人刘靖康告诉媒体称：虽然Insta360之前以硬件起家，但是一直在软件层面进行底层技术储备，如通过算法进行防抖等，这一年Insta360也将推出应用于手机端的软件产品。这也让我们对于这家公司的边界充满了想象。