腾讯音乐娱乐2018年调整后净利润41.8亿元 增长119%

腾讯科技讯 3月20日消息，腾讯音乐娱乐集团发布截至2018年12月31日的第四季度和全年未经审核的财务业绩，旗下所有业务在财务和运营上均表现强劲。财报显示，2018年全年，腾讯音乐娱乐总收入同比增长72.9%至人民币189.9亿元（27.6亿美元），非国际财报准则下公司权益所有人应占净利润（“股东净利润”）41.8亿元（6.07亿美元），同比增长118.5%。

谷歌云游戏服务年内上线：通过浏览器或YouTube就能玩游戏

腾讯科技讯 在网络游戏领域，云游戏正在逐步蚕食传统“光盘安装游戏”的份额。据外媒最新消息，美国谷歌公司周二宣布，将于今年推出一项基于浏览器的视频游戏流媒体（云游戏）服务，名为Stadia，这一服务也将利用该公司的云计算技术和全球数据中心网络。

卡巴斯基告苹果垄断：通过应用商店打压与苹果类似的应用程序

腾讯科技讯 据外媒报道，网络安全公司卡巴斯基实验室日前在一篇博文中宣布，它已经向俄罗斯联邦反垄断局提出了针对苹果的反垄断诉讼。不到一周前，音乐流媒体服务Spotify也向欧盟委员会提起了反垄断诉讼，状告苹果为“垄断者”。卡巴斯基认为，苹果利用其作为App Store应用商店“所有者和管理者”的地位，阻止其他开发者在平等的基础上与之竞争。

Instagram拥抱电商：推出看图购物功能

腾讯科技讯 在移动互联网时代，移动聊天和社交工具风靡一时，但是服务商在这些产品的盈利模式方面遭遇了挑战。据外媒最新消息，3月19日，美国社交网络巨头脸书（Facebook）宣布，旗下的移动社交工具Instagram正在试用一项功能，该平台针对某些商品的照片增加了“结账”选项，这样用户可以通过分享的照片完成网上购物。

全景相机厂商Insta360融资3000万美元 明年国内上市

腾讯科技讯 主要生产360度视频的环景相机或摄像头的中国科技新创公司Insta360最新获得3000万美元风险投资，计划在2020年上市。