腾讯音乐娱乐集团今日公布了截至 12 月 31 日的 2018 财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第四季度总营收为人民币 54.0 亿元（约合 7.85 亿美元），与上年同期的人民币 35.9 亿元相比增长人民币 18.1 亿元，同比增幅为 50.5%；归属于公司股东的净亏损为人民币 8.76 亿元（约合 1.27 亿美元），相比之下上年同期归属于公司股东的净利润为人民币 5.36 亿元。这是腾讯音乐赴美 IPO 以来公布的首份财报。

第四季度主要业绩：

腾讯音乐第四季度总营收为人民币 54.0 亿元（约合 7.85 亿美元），与上年同期相比增长 50.5%；

第四季度归属于公司股东的净亏损为人民币 8.76 亿元（约合 1.27 亿美元），主要由于计入了一笔人民币 15.2 亿元（约合 2.21 亿美元）的一次性基于股权的会计费用，这笔费用与公司向华纳音乐集团和索尼音乐娱乐公司（合称为“音乐唱片合作伙伴”）发行股票有关；

第四季度非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入与向音乐唱片合作伙伴发行普通股有关的股权费用、 无形资产摊销支出及其他来自于业务合并的资产、股权奖励支出、来自于投资的损失、以及可卖回股票的公允价值变动）增长至人民币 9.16 亿元（约合 1.33 亿美元）。

第四季度公司及业务亮点：

腾讯音乐第四季度在线音乐服务的移动 MAU（月度活跃用户人数）为 6.44 亿人，与上年同期的 6.03 亿人相比增长 6.8%；

腾讯音乐第四季度社交娱乐服务的移动 MAU 为 2.28 亿人，与上年同期的 2.09 亿人相比增长 9.1%；

腾讯音乐第四季度在线音乐服务的付费用户人数为 2700 万人，与上年同期的 1940 万人相比增长 39.2%；

腾讯音乐第四季度社交娱乐服务的付费用户人数为 1020 万人，与上年同期的 830 万人相比增长 22.9%；

腾讯音乐第四季度在线音乐服务的月度 ARPPU（平均每付费用户收入）为人民币 8.6 元，与上年同期的人民币 8.7 元相比下降 1.1%；

腾讯音乐第四季度社交娱乐服务的月度 ARPPU 为人民币 126.7 元，与上年同期的人民币 101.9 元相比增长 24.3%。

在第四季度中，腾讯音乐所占据的内容领导地位继续加强。截至 2018 年 12 月 31 日，腾讯音乐的音乐库里收录了来自国内外音乐唱片公司的超过 3000 万首歌曲。

2018 财年主要业绩：

腾讯音乐 2018 财年总营收为人民币 189.9 亿元（约合 27.6 亿美元），与 2017 财年相比增长 72.9%；

2018 财年归属于公司股东的净利润为人民币 18.3 亿元（约合 2.67 亿美元），其中计入了一笔人民币 15.2 亿元（约合 2.21 亿美元）的一次性基于股权的会计费用，这笔费用与公司向华纳音乐集团和索尼音乐娱乐公司（合称为“音乐唱片合作伙伴”）发行股票有关；

2018 财年非国际财务报告准则归属于公司股东的净利润（不计入与向音乐唱片合作伙伴发行普通股有关的股权费用、 无形资产摊销支出及其他来自于业务合并的资产、股权奖励支出、来自于投资的损失、以及可卖回股票的公允价值变动）增长至人民币 41.8 亿元（约合 6.07 亿美元）。

题图：Associated Press