据 9to5mac 报道，就在苹果宣布其 Apple News 订阅服务的前一周，至少有两家美国主要报纸尚未签约，其中包括美国主流媒体《纽约时报》和《华盛顿邮报》。

知情人士表示，苹果一直在向这些美国知名报纸示好，并将这项服务视为将其新闻业务带给更多受众的一种富有成效的方式。

苹果高管称，“根据我们在 Apple Music 方面的经验，我们非常擅长运营订阅业务，同时我们也知道如何建立新闻服务。”

但出版业高管表示，这种运营模式存在缺陷,音乐本质上不同于新闻。许多新闻文章在某种程度上是可以互换的，而音乐或电影则不能。此外，大多数人不想要100本杂志，他们只想要那些他们已经喜欢的。人们想接触到各种各样的音乐，但通常每个月只看一两本杂志。因此，成为苹果新闻订阅服务的一部分完全没有经济意义。

实际上，对顶级出版商来说，从该服务获得的薄利是显而易见的。总的来说，每个订阅者每月花5美元便能在苹果订阅服务浏览到发布者的内容，与之相比，顶级出版商每月能从直接订阅用户那里获得的收入在10美元以上。《纽约时报》每月收费15美元，《华尔街日报》收费39美元，《华盛顿邮报》收费10美元。

苹果3月25日的发布会将聚焦即将推出的流媒体视频服务，苹果新闻的订阅服务预计也将同时发布。

图片来自9to5mac.com