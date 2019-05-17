没想到，微软和索尼这两家在主机游戏领域的竞争对手达成了战略合作伙伴关系，他们将合作开发云游戏服务。微软在一份声明中表示：“两家公司将探索在微软 Azure 中联合开发未来的云解决方案，以支持各自的游戏和内容流服务。” 索尼现有的游戏和内容流服务也将在未来由微软 Azure 提供支持。

索尼和微软还将在半导体和 AI 领域展开合作。这将包括采用 Azure AI 的智能图像传感器，索尼也将在其消费产品中运用微软的 AI 平台。

“索尼一直是娱乐和技术领域的领导者，我们今天宣布的合作基于这一创新历史，” 微软首席执行官 Satya Nadella 表示。“我们的合作伙伴关系将 Azure 和 Azure AI 的强大功能带给索尼，为客户提供新的游戏和娱乐体验。”

微软和索尼这两大势力结合，势必会对 Google 造成不小的压力。Google 今年早些时候公布了云游戏服务 Stadia，用户可以在大大小小的屏幕上无缝玩游戏。Stadia 对微软和索尼都是一个威胁，而后两者现在正在合作。索尼已经拥有云游戏服务，微软此前表示会在今年晚些时候测试其 xCloud 云游戏服务。

题图来自微软 | 索尼 CEO 吉田宪一郎（左）与微软 CEO Satya Nadella