新电商平台拼多多发布的 2019 年第一季度财报显示，截至 2019 年 3 月 31 日的 12 个月期间，平台 GMV 达 5574 亿元，较去年同期的 1987 亿元同比增长 181%；第一季度平台实现营收 45.452 亿元，较去年同期的 13.846 亿元同比增长 228%；截至 3 月底，平台年活跃买家数达 4.433 亿，较去年同期的 2.949 亿净增 1.484 亿，同比增长超过 50%；第一季度，拼多多移动客户端平均月活用户达 2.897 亿，较去年同期的 1.662 亿净增 1.235 亿，同比增长超过 74%；平台活跃买家年度平均消费额进一步增长至 1257.3 元，较去年同期的 673.9 元同比增长 87%。

财报显示，截至 2019 年 3 月 31 日的 12 个月期间，拼多多 GMV 达 5574 亿元，较去年同期的 1987 亿元同比增长 181%。国家统计局最新数据显示，2019 年第一季度，全国网上实体商品零售总额同比增长 21%。

财报显示，截至 2019 年 3 月 31 日的 12 个月期间，拼多多平台活跃买家年度平均消费额进一步增长至 1257.3 元，较年同期的 673.9 元同比增长 87%。上述数据表明，拼多多平台用户消费频率显著提升，带动最广大群体消费升级的效应进一步增强。

2019 年第一季度，拼多多实现营收 45.452 亿元，较去年同期的人民币 13.846 亿元同比增长 228%。营收增长主要来源于在线营销技术服务收入的强劲增长。第一季度，拼多多在线营销技术服务收入达 39.484 亿元，较去年同期的 11.081 亿元同比增长 256%。平台交易服务收入为 5.968 亿元，较去年同期的人民币 2.765 亿元同比增长 116%。

2019 年第一季度，平台经营亏损为 21.205 亿元，非通用会计准则（NON-GAAP）下经营亏损为 16.219 亿元，两项数据均较上一季的 26.409 亿元和 21.129 亿元大幅收窄。

其中归属普通股股东的净亏损为 18.777 亿元，2018 年同期的净亏损为 2.815 亿元人民币。非通用会计准则下，拼多多第一季度归属于普通股股东的净亏损为 13.791 亿元。

截至 2019 年 3 月 31 日，拼多多持有的现金及现金等价物及受限资金为 372 亿元，较截至 2018 年 12 月 31 日的 305 亿元增长 67 亿元。剔除受限现金，拼多多持有现金和现金等价物 225 亿元，此外，平台还有 69 亿元资金用于短期投资项目。

财报显示，2019 年第一季度，拼多多研发费用攀升至 6.671 亿元，较去年同期增长 816%。平台研发费用占收入比达 14.68%，高于行业平均水平。

截至 3 月底，拼多多年活跃买家数达 4.433 亿，较去年同期的 2.949 亿净增 1.484 亿，同比增长超过 50%。第一季度拼多多移动客户端平均月活用户达 2.897 亿，较去年同期的 1.662 亿净增 1.235 亿，同比增长超过 74%。