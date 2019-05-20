5 月 20 日，小米集团发布 2019 年第一季度财报，据财报显示，小米第一季度营收 437.57 亿元，同比增长 27.2%；经调整净利润 20.81 亿元，同比增长 22.4%。

据财报显示，小米智能手机收入 270 亿元人民币，同比增长 16.2 %，全球销量达 2790 万部。

此外，截至 2019 年 3 月 31 日，小米 IoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机及笔记本计算机）数达 1.71 亿件，环比增长 13.7%，同比增长 70.0%。小爱音箱 2019 年 3 月月活跃用户超过 4550 万，同比暴涨 247.2%。截至 2019 年 3 月 31 日，小米 AI 音箱出货量超过 1000 万台。

同时，小米 MIUI 月活跃用户也实现快速增长，由 2018 年 3 月的 1.9 亿人增长至 2019 年 3 月的 2.61 亿人，同比增长 37.3%。智能电视及小米盒子的月活用户，同样实现持续快速增长，在 2019 年 3 月达到了 2070 万，同比增长 55.1%。

针对安卓系统禁用风险问题，小米 CFO 周受资在小米财报发布后的电视会议上也表示，“这是我们高度重视的事情，目前对我们没有影响，创办以来我们一直在开发 MIUI，在这方面也有一些技术积累。”