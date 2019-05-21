Google 日前推出了专注于商业的增强现实眼镜 Glass 的新版本。Glass Enterprise Edition 2 要价 999 美元，不过与其上一代产品一样，它并不直接面向消费者销售。这款眼镜采用更快的处理器、改进的相机，配有一个用于快速充电 USB-C 接口，以及其他更新。

Google 仍然没有将 Glass 定位为主流产品。该公司在官方博客中表示，Glass Enterprise Edition 2 已经从 Google 母公司 Alphabet 的 X “moonshot 工厂” 转移到 Google 系列产品中，让 Google“通过这款可穿戴设备在工作场所满足不断增长的市场需求”。

这款眼镜的设计与旧款没有太大差别，其采用了专为 AR 和 VR 设计的骁龙 XR1 芯片。Google 表示，凭借 XR1 的强大性能，新款 Glass 眼镜可以融入 “计算机视觉和先进的机器学习功能”。

该公司还与史密斯光学公司（Smith Optics）合作为 Glass 提供新的安全框架、更大的电池以及其他升级组件。Glass 现在运行 Android，支持 Android 企业移动设备管理。

Glass 最初被定位为面向大众市场增强现实眼镜，但随着用户对其隐私性和功能性的诸多抱怨，Google 已将其重新设计为针对外科医生、工厂工人和其他专业人士的工具。最初的 “Explorer Edition” 的价格为 1500 美元，虽然 Enterprise Edition 2 的 999 美元售价也并不便宜，但显然它变得更容易被接受了。