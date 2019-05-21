华为创始人兼首席执行官任正非今天在华为总部接受媒体采访，对最近的热点问题进行回应。

在回答 “现在的华为是否面临更困难局面” 问题时，任正非说 “美国的 90 天临时执照对我们没有多大意义，我们已经做好了准备，但是我们非常感谢美国企业，他们为我们做出了很多贡献，我们的很多顾问来自 IBM 等美国企业。” 任正非还说华为的 5G 绝对不会受影响，“在 5G 技术方面，别人两三年肯定追不上华为。”

任正非表示华为以后还会买美国企业的零部件，只要能够得到美国政府的批准。“我们从来都是一半美国公司的芯片，一半是我们自己的芯片，尽管我们自己的芯片价格低的多，我还是采买美国芯片。”

任正非称美国禁令不会造成公司发展的负增长，也不会影响公司的发展。他还表示，对华为不会出现 “断供” 这种极端情况，我们已经做好准备了。“今年春节时，我们判断出现这种情况是 2 年以后。我还有两年时间足够准备了。”

在谈到有关欧洲的问题时，任正非称，华为每一个站点能给欧洲节省 1 万欧元，欧洲不会跟美国走，反而是跟我们沟通得很密切。他还提到，华为之前至少买高通 5000 万套芯片，从来没有抵制高通。

题图：Wenxuecity