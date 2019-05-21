美国商务部日前发布了临时许可，华为将在未来三个月内继续向其手机推送 Android 软件更新。路透社报道称，该许可证将于 8 月 19 日到期。

该许可证于当地时间 5 月 20 日生效，允许华为采取行动 “在必要时为在 2019 年 5 月 16 日或之前向公众提供的现有华为手机提供服务和支持，包括软件更新或补丁。” 该许可还将允许华为维护其现有的网络设备，并接收安全漏洞披露。

Google 已经宣布将不再为华为提供 Android 系统支持，华为则表示华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑、产品和服务在中国市场不受影响。该公司董事陈黎芳在纽约时报发表一篇题为《美国需要华为》的文章称，封杀华为会损害美国利益。

此外，有报道称英特尔、高通和博通等也将加入 Google 的行列，切断对华为的芯片供应。

“临时通用许可证（Temporary General License）允许运营商有时间作出其他安排，以及让商务部确定目前依赖华为设备提供关键服务的美国和外国电信提供商的适当长期措施，” 美国商务部长 Wilbur Ross 在一份声明中说。“简而言之，这个许可证将允许现有的华为移动电话用户和农村宽带网络继续运营。”

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