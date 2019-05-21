华为：手机和平板电脑在中国市场不受 Android 使用权限影响

针对 Google 停止向华为提供 Android 系统更新支持的报道，华为方面回应称：“安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为作为重要的参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务。”

英特尔、高通和博通据称也将加入 Google 的队伍，终止与华为合作

据彭博社报道，英特尔、高通和博通这三家芯片厂商将终止与华为合作。报道称，上述公司的员工已被告知，其公司将冻结与华为的供应协议，恢复时间另行通知。

英特尔为华为提供服务器芯片和笔记本电脑系列处理器，但在调制解调器和其他处理器方面，高通终止合作对华为的影响相对低一些，因为华为在其手机上采用的是自家的麒麟系列芯片。彭博社的另一篇报道称，华为已经囤了三个月的芯片供应量用以应对对其不利的状况。

漫威与网易达成合作，将开发原创娱乐内容

在日前召开的网易游戏年度产品发布会上，网易与漫威娱乐宣布达成合作。两家公司将以漫威故事为基础合作开发原创娱乐内容，将漫威世界主题的游戏、电视剧及漫画作品带给其中国及全球粉丝。

小米发财报，Q1 营收同比增长 27.2%

小米集团 2019 年第一季度财报显示，小米第一季度营收 437.57 亿元，同比增长 27.2%；经调整净利润 20.81 亿元，同比增长 22.4%。智能手机收入 270 亿元人民币，同比增长 16.2 %，全球销量达 2790 万部。

截至 2019 年 3 月 31 日，小米 IoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机及笔记本计算机）数达 1.71 亿件，环比增长 13.7%，同比增长 70.0%。小爱音箱 2019 年 3 月月活跃用户超过 4550 万，同比暴涨 247.2%。截至 2019 年 3 月 31 日，小米 AI 音箱出货量超过 1000 万台。

MIUI 月活跃用户也实现快速增长，由 2018 年 3 月的 1.9 亿人增长至 2019 年 3 月的 2.61 亿人，同比增长 37.3%。智能电视及小米盒子的月活用户，同样实现持续快速增长，在 2019 年 3 月达到了 2070 万，同比增长 55.1%。

针对 Android 系统禁用风险问题，小米 CFO 周受资在小米财报发布后的电视会议上也表示，“这是我们高度重视的事情，目前对我们没有影响，创办以来我们一直在开发 MIUI，在这方面也有一些技术积累。”

拼多多第一季度营收 45.452 亿元，年活跃买家数达 4.433 亿

拼多多发布的 2019 年第一季度财报显示，截至 2019 年 3 月 31 日的 12 个月期间，平台 GMV 达 5574 亿元，较去年同期的 1987 亿元同比增长 181%；第一季度平台实现营收 45.452 亿元，较去年同期的 13.846 亿元同比增长 228%；截至 3 月底，平台年活跃买家数达 4.433 亿，较去年同期的 2.949 亿净增 1.484 亿，同比增长超过 50%；第一季度，拼多多移动客户端平均月活用户达 2.897 亿，较去年同期的 1.662 亿净增 1.235 亿，同比增长超过 74%；平台活跃买家年度平均消费额进一步增长至 1257.3 元，较去年同期的 673.9 元同比增长 87%。

题图：TechCrunch