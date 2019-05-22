5 月 22 日，腾讯宣布正式推出面向智慧教育领域的教育品牌 “腾讯教育”，重新定义腾讯的教育业务版图。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生透露，整合后的腾讯教育，将向个人、学校、教育机构、教育管理部门，提供智能连接、智能教学、智能科研和智能管理等服务，用统一接口，快速响应需求，做好教育行业智慧化升级的 “数字助手”。与此同时，腾讯还宣布成立智能教育联合实验室，这也是腾讯 AI 的首个垂直行业实验室。

据悉，去年 9 月，腾讯内部宣布了第三次架构调整和战略升级，成立云与智慧产业事业群（CSIG），整合了腾讯的云、位置服务、安全、大数据等基础能力，布局医疗、出行、教育、零售、政务等垂直行业，拥抱产业互联网。

汤道生称，“CSIG 是腾讯 To B 战略的对外窗口，其他事业群则是强大的火力军团。” 教育为腾讯八大业务群之一，在腾讯智慧教育全景图中，腾讯智慧教育主要面向学校、教育机构和政府主管平台；以 ABCmouse、企鹅辅导和腾讯课堂为主要内容载体；以腾讯智慧校园、腾讯微校、新工科桃李平台和数据中台作为平台，以 AI+云作为底层基础能力，搭建整体的腾讯智慧教育平台。

汤道生还表示，未来腾讯将搭建一个智慧教育的技术中台，用云计算、大数据、AI、安全等能力，更好地为智慧教育服务。

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