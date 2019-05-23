5 月 23 日 16:11 更新：凤凰卫视驻东京记者李淼在微博表示：

刚才问过了松下日本总部，得到的回复是，“美国商务部公布的目录，松下也会遵守，已在松下公司内下达通知，将按美方禁令，停止向华为提供某些零部件”。至于松下中国发表的声明，松下总部说 “正在确认”。 ​​​​

5 月 23 日 12:01 更新：松下发声明否认 “断供华为”。原文标题已做修改。

以下是声明全文：

目前松下集团向华为公司供货正常，对于网络媒体上所提及的断货等表现均为不实之词，华为是松下一直以来的重要合作伙伴，我们将严格遵守松下所在国家和地区的相关法律及合规条例的基础上持续向华为等中国客户销售商品和提供服务，在中国贡献我们松下集团的微薄之力，为中国事业发展添砖加瓦。

此前的报道：

据外媒报道，5 月 23 日，日本松下公司表示，因应美国对华为的出口限制，该公司该公司正在暂停与华为的业务，并已经停止向华为技术公司销售部分组件，以遵守美国对华为公司的禁令。

松下公司在一份声明中表示，松下已指示员工暂停与华为及其在美国禁令所涵盖的 68 家附属公司之间的交易，并表示称公司将遵守美国出口管制法规。

近日，美国商务部以华为公司的活动涉嫌违反美国国家安全为由，宣布禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件和技术。周一，美国商务部又暂时放宽了对华为的限制，以尽量减少对其美国客户的影响。

《日本经济新闻》报道称，目前，华为与超过 80 家日本企业有合作，除了 Panasonic 之外，还包含 Sony、东芝、京瓷、三菱电机等等。作为电器业的龙头，Panasonic 取消与华为的业务往来，很可能影响到其他日本国内企业之后对华为的态度。

题图：www.evsc.cn