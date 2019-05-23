继 Google 表示将和华为 “保持距离” 后，英国移动运营商 EE 和沃达丰（Vodafone）在启用各自的 5G 网络时，抛弃了华为的设备。原本这两家运营商都将华为的 Mate 20 X 5G 列入 5G 网络支持名单，但据 The Verge 消息，沃达丰的一位消息人士称，公司已 “暂停” 该设备的预订，并补充表示这是 “临时措施”，因为 “新的华为 5G 设备存在不确定性”。

欧洲最大的电信公司之一英国电信（BT Group）旗下的 EE 表示，在能够向客户保证该设备的长期可用性之前，不会推出这款手机。

据报道，本周早些时候，日本移动运营商宣布将推迟在其网络上推出新的华为手机。其中一家运营商的发言人表示，该公司希望客户在 “使用我们的产品时感到安全。”

Google 此前撤销了华为的 Android 系统更新许可，尽管美国商务部发放了 90 天的临时执照，但未来若缺少完整 Android 许可，华为的手机（国际版）将无法访问 Google Play Store、Gmail 以及其他关键应用和获得安全性更新。目前还不清楚许可到期后华为将作何调整。有消息称华为正在研发自己的操作系统以及寻求应用商店替代品。

先是系统许可被撤销，现在各运营商又开始放弃华为的 5G 设备，华为这下子真的是陷入了左右为难的境地。而如果美国方面没有显示出放宽对华为的打击的迹象，全球的其他运营商或许也会跟着做。

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题图：TechCrunch