微博今天公布了截至 2019 年 3 月底的第一季度财报。微博第一季度微博月活跃用户达 4.65 亿，与去年同期相比净增长约 5400 万，日活跃用户同步增至 2.03 亿。2019 年第一季度营收达 26.8 亿元，同比增长 21%，净利润再次超过华尔街分析师的平均预期。

微博 CEO 王高飞表示，借助有效的产品升级和渠道投入，微博实现了不错的流量增长。同时，一季度微博品牌广告营收增长强劲，这得益于微博全面的社交营销方案和不断提升的广告营销效果，为品牌广告主带来独特的营销价值。

近几年来，随着产品优化和本地化、兴趣化的内容日益丰富，微博在低线城市的用户留存率和活跃度得到了提升。

今年除夕，微博强化了春晚相关视频内容的聚合，推出创新互动方式，累计吸引了用户发布超过 1 亿条讨论，互动量超过 3 亿，短视频播放量超过 50 亿，数据相较于去年同期均实现了两位数的增长。春节期间，微博联合央视新闻发起 “春节摄影大赛” 活动， 20 天内共吸引超过 1000 万人次的参与，话题阅读量突破百亿。

第一季度，与微博合作的内容机构超过 2800 家。面对短视频热潮，微博不断加强在 PGC 视频市场的竞争力。一方面，大力推动平台大 V 内容视频化，第一季度头部用户的日均视频发布量同比增长超过 50%，3 月 VLOG 类视频的日均发布量相比去年年底增长超过 50%。目前，视频社区的用户规模在持续增长，这部分用户的人均客户端使用时长相比其他用户提升超过 1 倍。

第一季度，微博营收达到 26.8 亿元，同比增长 21%。其中，微博品牌广告收入增长达 39%。投行巴克莱在最新研究报告中指出，由于微博独特的社交媒体营销价值和分销能力，快速消费品广告在微博上保持稳定，随着经济复苏，微博品牌广告需求将会继续增加。同时，新游戏审批重启等利好，也能为微博中小客户广告提供增长动力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。