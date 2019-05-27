5 月 26 日，自媒体 “差评” 在微信公众号发布一篇题为 《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台，单店日洗钱 50 万！》的文章。拼多多公司回应称，此为彻头彻尾的虚假不实文章，对拼多多公司造成极大商誉损失，将对该营销机构发起法律诉讼，索赔 1000 万元人民币，诉讼所得将全部捐助给打击禁限售和网络灰黑产的公益事业。

拼多多公司风控相关负责人表示，这篇营销机构发布的文章通过极尽夸张地撰写和陈述一些道听途说和未经任何核实所谓 “事实”，无视拼多多联合微信支付、支付宝等支付平台在政府有关部门指导下打击网络灰黑产的工作，对拼多多公司的声誉进行恶意夸张贬损。

拼多多作为一家没有自身支付通道，纯依靠第三方支付通道的电商平台，只要收到微信支付或支付宝发来的所有风控可疑类交易提示，拼多多平台均会在第一时间冻结店铺、下架商品并且向有关部门报送相关线索。

上述负责人表示，事实上这部分非正常消费群体每日会围聚在第三方平台进行 “维权”，诉说自己 “没有收到货，要求退款”，也希望各大维权平台和媒体能对此现象予以甄别。但就 “差评” 所发布的资讯来看，对拼多多公司构成诋毁和商誉贬损内容包括但不限于如下 3 点：

1、“ 预估这块业务在拼多多的日 GMV（成交额），达到五亿元…… ”

风控负责人表示：这种表达近乎于玩笑，但充满了恶意。

相当于拼多多公司每年共有 1825 亿 GMV 来自这样的 “业务”，占到公司披露的 GMV 的 1/3。而拼多多公司是一家经审计机构审计，日均实物订单量超过 3000 万单的大型电商平台，已披露的前 12 个月的 GMV 为 5574 亿元。

2、“实际上，随着网络支付技术的发达，线上洗钱方式也花样百出……感谢下沉，感谢扩张，拼多多店铺解决了这诸多麻烦……换言之，拼多多，成了博彩网站收款的支付通道……简言之，博彩网站的非法赌资经过拼多多这么一道，被洗白了。”

风控负责人表示：差评这位写手将拼多多作为了 “线上洗钱” 的主流渠道和博彩网站收款的 “支付通道”，既犯了常识性错误（拼多多不涉及任何支付通道行为）又对平台进行了 “观点先行” 之后的精心恶意中伤。

拼多多任何店铺均为实名制开店，任何涉嫌非法行为均可被溯源，没有一个可以被 “洗白”；上述蚂蚁金服与拼多多日常沟通的邮件截图也显示，日均数十万元不等的可疑关注类待查资金仿佛就被写成了所有非法博彩网站收款的全部。如果是这样，这一类灰黑产业早已经不复存在。

3、“简单点说，买家的资金不是直接到商家账户，而是确认收货或 15 天系统自动确认收货后才会到达商家账户。在这个时间里，有很多事可以做。……电商平台的自我监管和监测就成了对于社会重要，但是对于平台来说，不那么必要的环节。”

风控负责人表示：差评这位写手并不太了解实物交易和虚拟交易规则的区别，但臆想拼多多平台对于这样的行为不闻不问，坐视情况恶化。事实上，仅 2019 年至今，拼多多向执法机关报送的包括此类性质的禁限售商品线索共计 18958 个，涉及 1719 家店铺。但这位写手的表达，虽然我们理解为对于平台善意的提醒，但客观上来说，会让消费者和大众怀疑平台管理能力与决心，质疑平台的正向品牌心智。

拼多多风控负责人表示，除了上述三点以外，事实上，自上周起公司不断接到媒体关于此类问题的问询，其中有严肃媒体好心提醒公司，近段时间以来，拼多多确实被黑的太惨，因为背后不停有人在到处找渠道爆料，希望专门能够在大众舆论场中植入拼多多各种听起来能够显得非常夸张的负面舆情。关于此事背后推手的截屏如下：

拼多多方面表示，虽然还不能认定差评与上述事件有直接因果关系，但对于上述证据，待该案被法院受理并且开庭之后，公司会向法庭一并呈递。对于异常集中助推此类不实报道的营销号，拼多多表示也将保存证据，采取法律手段维护自身权益。