据企信宝数据显示，5 月 23 日，瑞幸咖啡（天津）有限公司投资成立瑞幸烘焙（天津）有限公司，注册资本 2 亿人民币。法定代表人、执行董事兼经理都由陈敏担任，陈敏为途虎养车创始人兼 CEO，他在瑞幸发展初期时就曾个人投资过。

据悉，瑞幸烘焙（天津）有限公司的经营范围为 “糕点、面包零售；咖啡饮料、果蔬饮料的研发；预包装及散装食品、果蔬饮料、咖啡饮料、咖啡豆、咖啡用具销售；自营和代理货物及技术进出口” 等。

今年以来，瑞幸咖啡陆续上线了轻食、BOSS 午餐、小食等品类，产品线正向星巴克看齐。但瑞幸的竞争目标似乎不仅仅是星巴克，今年 4 月，瑞幸就发布了小鹿茶系列新品，主打茶饮和果汁，与当下网红茶饮品牌—喜茶、奈雪の茶等有异曲同工之处，为吸引非咖啡爱好者，增加更多的新用户做足了准备。

但对于这样的急速扩张的而占时不考虑盈利的公司，瑞幸咖啡一直都颇受业界争议。5 月 23 日，瑞幸咖啡在纳斯达克上市后的第四个交易日，瑞幸咖啡就已经跌破发行价 17 美元，暴跌近 15%。基于一直不断疯狂烧钱及进行高额补贴用户的行为，瑞幸未来之路究竟如何，我们将保持高度关注。

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