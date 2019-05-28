从小米独立出来的品牌 Redmi 今天在北京召开发布会，宣布推出 Redmi K20 系列旗舰机。

K20 Pro 是 Redmi 独立以来的第一款旗舰手机，性能方面，K20 Pro 采用高通骁龙 855 移动平台，并支持最高 27W 快充和 NFC 技术。NFC 则可以让 Remi K20 Pro 继承小米手机的模拟门禁功能，以及 NFC 公交卡功能。

拍照能力上，Redmi K20 Pro 拥有 4800 万像素 SONY IMX586 传感器 + 1300 万像素广角和 800 万像素长焦这样的三摄组合，前置则是一颗 2000 万像素的镜头。

屏幕方面，Redmi K20 系列采用 6.29 英寸三星 AMOLED 屏幕，带来更高的屏占比，官方宣称 K20 全屏占比提升到 91.9%，这款手机还搭载了屏幕指纹传感器和升降式镜头。

官方宣称 Redmi K20 Pro 搭载纯硬件 DC 调光，将自己的算法集成在屏幕驱动芯片中，保持系统底层传输给 OLED 面板的数据，还原真实色彩。

Redmi K20 在外观、屏幕、拍摄镜头方面与 K20 Pro 保持一致，不同的地方是处理器由高通骁龙 855 换成了高通骁龙 730。

价格方面，Redmi K20 Pro 分为四种配置版本：6GB RAM + 64GB ROM 售价 2499 元；6GB RAM + 128GB ROM 售价 2599 元；8GB RAM + 128GB ROM 售价 2799 元；8GB RAM + 256GB ROM 售价 2999 元。而 K20 售价则分别是 1999 元（6GB RAM + 64GB ROM）和 2099 元（6GB RAM + 128GB ROM）。

除了这两部手机外，Redmi 今天还宣布了 Redmi 红米 7A，这是一款搭载高通骁龙 439 处理器的手机，拥有一块 5.45 英寸高清屏幕，后置镜头 1300 万像素，前置 500 万像素，电池容量 4000mAh，售价 549 元起。

Redmi 这次推出的三款手机将从今晚 6 点开始接受预约，6 月 6 日正式发售。

除了三部手机外，Redmi 还宣布了一台笔记本电脑 RedmiBook 14，这款电脑搭载了 14 寸 1080p 分辨率屏幕，第 8 代 Intel Core i7 处理器，以及 Nvidia Geforce MX250 独立显卡，8GB RAM，512GB 固态硬盘存储。官方宣称这台笔记本的续航能达到 10 个小时，售价 3999 元起。

图片：Redmi