腾讯游戏正式宣布与全球最大的数字创作工具 Roblox 达成战略合作，以数字创作工具为载体，共同推动中国青少年教育事业的发展。两方将在深圳成立合资公司，面向中国广大青少年玩家、家长和教师群体，以创新教育为重点，多元游戏为辅，最终将 Roblox 打造为” 教育+创作” 的首选。

后者 Roblox 是全球最大的免费青少年编程创意工具，全球范围内已经有超过 500 万青少年开发者使用 Roblox 开发 3D，VR 等数字内容，吸引了 9000 万的月活用户，也为一些顶级的青少年开发者带来了百万美元的收入。Roblox 进入中国后，将在青少年编程教育、游戏化教育、开发者生态建设等方面展开深入的合作，向国内青少年、教师与开发者群体推出一体化的数字内容创作工具、社区以及创作内容的体验平台。

关于此次战略合作，腾讯公司高级副总裁马晓轶表示：” 我们非常高兴能够达成与 Roblox 的合作。我们相信，科技能够激发创造力和想象力，以帮助到中国学生。我们与 Roblox 的合作，为中国各年龄段的青少年提供了一个互动平台，培养他们的编程、设计和创业技能。”Roblox 创始人兼首席执行官 Dave Baszucki：” 腾讯是 Roblox 在中国的完美合作伙伴。他们对中国市场有着深刻的理解，我们共同拥有对数字创造力的信念，以及通过游戏将世界融合在一起的愿景。”

由于 Roblox 80% 的玩家为 18 岁以下青少年，因此除了玩法创新之外，Roblox 也一直将教育规划视为自身发展战略中的重要一环。2018 年，Roblox 携手 iD Tech 在全球 22 个国家举办编程夏令营，吸引了 19000 名学生参加。对于教育工作者，Roblox 提供了简单易用的开发工具，帮助他们开发用于教育的游戏。此外，Roblox 近期还增加了中文的支持，让中国学生也可以免费学习到编程课程。

携手腾讯进入中国，Roblox 将会以更丰富的玩法、更完善的社区，全面覆盖中国 1.4 亿适龄玩家群体，为国内创作者营造友好的创作环境。同时，Roblox 将在教育领域持续发力，通过线上打造用户社区，线下与教育机构联动合作，双轮驱动，迈上更高台阶。