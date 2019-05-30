从前车马很慢，现在智能汽车不仅很快，而且还可以自动驾驶。当然，这只是科技改变出行生活的一个 “边角”。毋庸置疑，互联网、AI、物联网等技术的席卷，我们的出行方式和体验发生了翻天覆地的变化。乘着科技的潮流，来一段 “说走就走” 的旅行，何乐而不为？

那么，我们的未来出行方式，具体是怎么样的情景？我们可以如何享受技术带来的改革？企业在这样的潮流下有哪些潜在的商业机会？在 Hello Future Summit 2019 时尚与生活未来科技峰会上，携程创新事业总监冯跃、宝马中国政府事务高级经理耿康、万豪国际集团亚太地区用户探索副总裁路筠一起探讨了这些问题。以下是讨论实录：

未来出行面貌是什么样的

冯跃：未来出行随着用户需求越来越多样，出行体验方式也会变得越来越多样。

耿康：宝马在 2016 年的时候曾经提出过，未来出行的四个趋势，即自动、互联、电动、共享。国内业界，很多公司也认可这样的趋势，这是汽车的 “新四化”。

路筠：酒店里面有丰富的场景，包括餐饮、周边游的需求，我们正在将服务延伸到每个角落，以用户为主，让每个人可以得到服务。

未来出行的商业机遇

耿康：未来出行是超越基本交通工具的产品概念，是一种服务。大家未来并不单纯只买一台车，而是为了使用小时或者里程，这是观念的改变。其中，有很多跨界的机会，很多高科技可以整合到车里，如当车自动驾驶后，人在车里面可以干什么等，这有很大的想象空间。

在用户服务或者用户体验方面，怎么践行未来出行

冯跃：携程是端到端的服务，比如说用户出境到海外，如果在当地遇到了紧急事件，我们有全球 7X24 全球救援的服务。除了查攻略或者问酒店前台，我们在做很多深度服务，帮助客户发现目的地和信息，其次在体验过程中提供更多的便利。

路筠：万豪有一个连接点，可以把很多东西结合在一起，能够让客户非常清晰的计划为什么来到我们这里。为了做好这些服务，我们需要和大家一起共创生态。因为在提升用户体验等方面，还需要建立赋能基础的能力。对传统行业来说，改造是比较困难的过程。我们看到很多的商业机会，只是看怎么和大家一起挖掘。

如何应用人工智能、大数据等新技术

冯跃：从不同业务形态来讲，横向看不同生意间，旅游和 OTA 是相对低频的生意。如果按照移动互联网的时代来看，相比美团淘宝，我们的用户数据和交易频次没有他们丰富。但是因为有了大数据各方面的技术发展，我们可在低频需求里面更多触达用户，帮助他们去发现。因为越是深度旅行的客户，不局限走马观花，我们可以基于大数据，了解用户的路径和习惯，从而判断其需求。此外，整个出行或者旅游的行业方面，比较传统的产业链中有大量的公司其实并没有完全数字化或者是互联网化。所以无论是 SAAS 公司还是技术公司，能够提升供应链效率，都是我们一直关注的。

耿康：我们是第一家国际车系里面拿到的自动驾驶牌照的企业，这说明中国政府对宝马的认可。自动驾驶的目的是更加安全、高效完成出行过程，安全也是宝马做自动驾驶最根本的想法。最近宝马在德国成立了数据中心，专门支持自动驾驶。此外，我们也在利用 VR 技术在不同环境下的虚拟世界里进行路测。落地方面，我们在 2021 年，计划将 L3 自动驾驶功能车进行量产。

路筠：我们对这方面合作的态度是非常开放的。对我们来说，要从数据使用的角度让消费者觉得数据安心，包括在储存和使用方面。我们希望未来有更多自动化的东西达到这样的效果。从酒店管理角度来说，各项业务怎么连接在一起，酒店系统怎么去打造，都是新技术可以探索的。

消费升级大的趋势下，未来的出行或者旅行有什么样的变化

冯跃：自由行用户在大量增长，而且大多数用户不是第一次走出家门，有很强的异地生活概念。大家不满足于一个地方打卡，而是想跟当地同样兴趣爱好的人交流。整个社会的工作业态也在变，更多人不局限于常规的公共假期。原来可能看似一些很小众的需求慢慢变成主流。这样的过程是很明显的消费升级。对于有钱，有想法的消费者来讲，如果只提供传统酒旅机票服务，他不会更满意。但如果整个事情都是自己定，又会觉得麻烦。所以，OTA 很大程度提供自由服务。

耿康：未来出行就是关于共享。现在越来越多的人慢慢在改变他们的想法：可以使用车，但是不一定通过购买来获得。在这种情况下意味着你可能只是需要付出一些成本，在使用期间所分摊成本，就可以用很少的钱去实现高端出行。另一个方面，自动驾驶，包括科技在车内应用之后，整个出行体验就会非常舒服。

路筠：现在消费升级更多的趋势转变到体验类的东西，如大家愿意把时间花在旅游上面。我觉得消费升级是两个方面，一个方面是真的有经济能力，一方面是旅游经验更加丰富时，希望体验更加多元化或在某一方面更加专注。对于不同的消费者有不同的需求，我们有多元化的服务。希望能够他们带家里人出行的时候，有更多的选择。

怎么看待未来出行主流的年轻用户群体？

冯跃：大家可能觉得年轻人都没有钱，其实现在 00 后比很多 90 后有钱。因为中国经济一直往上走，很多 00 后是独生子女，自己挣钱，家里也会持续给钱。对这些用户来讲，需求就是多元化。这一代年轻人成长在互联网环境里面，比如说短视频，过去秀一个体验最多是拍照或者配图文，现在可以拍抖音，他们追求极致、小众，把自己从人群当中凸现出来的体验。

耿康：宝马一直以来非常关注于年轻人的想法，而且有很多的产品理念、产品的设计和价位都是有考虑，包括我们做过一些贴近年轻人的活动。我们跟年轻人做未来出行的活动，他们的想法会非常开放，会给我提供一些思路。

路筠：我们有一个品牌概念比较开放性，你可以看到涂鸦，不会看到古板的制服，是一种感觉是非常好玩的酒店风格。房间里面的设置特别轻松，既适合商旅，也适合自己去出去玩，我们有特定的品牌适合年轻族群。年轻族群生活负担比较小，时间比较灵活，可以说走就走。