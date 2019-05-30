最近几个行业性组织将华为从会员名单中移除，这一事件让有关华为和美国禁令相关话题的热度再度提升。不过现在情况有了反转，SD 协会、Wi-Fi 联盟、蓝牙联盟和固态技术协会的成员名单中都重新出现了华为的名字。

SD 协会向 21 世纪经济报道表示，“华为的会员资格从未被取消，我们有过短暂的升级，这是为了确保符合美国商务部的要求。华为名字在官网消失，是由于技术原因。”

此外，电气电子工程师学会（IEEE）日前也表示将禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人。不过该组织现在回应称，他们 “必须遵守美国及其他地区管辖权内规定的法律义务”，而 “相关美国政府的法规限制了华为公司及其员工无法参与 IEEE 一些通常不向公众开放的活动，包括一部分的出版物的同行评议和编辑过程，而 IEEE 需要合规。”

IEEE 还称，华为及其员工可以继续成为 IEEE 标准协会的成员，包括正常获得或行使会员的投票权，正常参加 IEEE 标准制定会议，提交新的标准提案，参与标准技术提案的公开讨论。但该组织表示，如果美国政府对 EAR 在同行评审方面的应用做出进一步阐释，IEEE 将进行相应的调整。

是说，目前还没有进一步的官方回应，所以将华为从名单中移除再恢复的做法的背后原因，依旧是不得而知。

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