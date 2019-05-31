荣耀今天举办国内发布会，正式公布了荣耀 20 系列的国行发售信息。其中，荣耀 20 Pro 有 8GB + 128 GB、8 + 256 两个版本，售价分别是 3199 元和 3499 元，有紫色和翡翠色可选，将于 6 月 18 日开售；荣耀 20 的对应版本则是要价 2699 元和 2999 元，提供黑、蓝和白三色，6 月 1 日发售。此外，荣耀 20 Pro 与潮流品牌 MOSCHINO 的合作版本的价格是 3799 元（8 + 256）。

荣耀 20 系列采用打孔屏设计，指纹识别位于机身侧边。规格方面，20 Pro 和 20 都拥有 6.26 英寸屏幕，处理器均为麒麟 980。其中，前者搭载 4800 万（f/1.4 大光圈）+ 1600 万广角 + 800 万长焦 + 200 万微距镜头（主摄和长焦镜头都配备 OIS 四轴光学防抖），自拍镜头为 3200 万像素，电池容量 4000mAh；后者同样是四摄，只是将 Pro 机型上的微距镜头换为 200 万像素景深镜头，其前置镜头与 Pro 相同，电池容量稍微小一些，为 3750mAh。荣耀 20 系列支持 22.5W 快充。

荣耀 20 Pro 支持专业级 AIS 手持夜景模式，30 倍数字变焦，超高的 ISO 204800 值可在低光环境中实现拍摄清晰照片，还能实现 4cm 微距摄影。功能及优化方面，GPU turbo 游戏加速 3.0 为 25 款游戏提供支持，可满帧运行；LINK Turbo 网络聚合技术让下载速度更快；方舟编译器让应用操作流畅度提升 60%；超级 NFC，既是门卡又能当车钥匙；超级蓝牙，连接距离大幅提升。

另外，荣耀还发布了几款款智能产品：无屏闪的荣耀智能护眼灯 Pro，定价 399 元，众筹价格（6 月 1 日至 24 日）定价 369 元；发热精度较高的智能即热饮水吧，定价 499 元，众筹价格（6 月 1 日至 17 日）定价 449 元；荣耀魔方蓝牙音箱，支持两台组成左右声道，续航时间达到 4 小时，价格是 99 元；全新的荣耀智能体脂秤 Wi-Fi 版，采用 BIA 测脂芯片和 4 颗高精度传感器，并加入静态心率、压力指数等指标，支持通过 app 将数据上传，定期推送专业训练指导课程及赛事交友活动，这款产品的售价是 199 元。