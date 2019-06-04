在 iOS 13 的介绍中，苹果并没有介绍对应的 iPad 功能。就如同发布会前流出的消息一样，iPadOS 来了。苹果把 iPadOS 作为一个独立的系统进行介绍，这个名称有没有让你想到 iOS 的前身 “iPhone OS” 呢？

全新的 iPadOS 在交互体验上带来了巨大的改进，你将可以像 macOS 一样查看同一款 app 所有已经开启的界面，iCloud 也将支持分享文件功能，外接 USB 的内容也可以被读取，也能像电脑一样，直接读取相机里的照片。

如果说浏览器是桌面最主要的入口，那么在 iPadOS 中，Safari 浏览器也将获得与桌面浏览器相同的浏览体验，你可以切换 iPhone、Mac 或 iPad 三种浏览模式。另外，iPadOS 终于让 iPad 支持键盘快捷键，app 还可以支持自定义字体。

交互方面，快速滑动右侧浏览条，可以快速选取文字，此外还有一些新的手势操作，比如三指复制粘贴、三指下滑就可以撤销操作。

Apple Pencil 的延迟也将缩短到 9 毫秒，在 iPadOS 内置的备忘录 app 中，重新设计的绘图工具栏能够更加方便地进行横竖切换。在其他应用中，Apple Pencil 的功用也将不再局限于模拟手指的功能，就像在锁屏画面上用 Apple Pencil 调出备忘录一样，你将可以在其他 app 中用 Apple Pencil 进行更多个性化操作，比如你可以在 Safari 中利用 Apple Pencil 分享并涂鸦网页截图。

从外观上看，iPadOS 应该和 tvOS、watchOS 一样基于 iOS，苹果也表示，它将是 iOS 的延伸。