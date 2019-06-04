一年一度的苹果开发者大会在北京时间 6 月 4 日凌晨 01:00 举行，这是苹果举办 WWDC 的第 29 年，这次 WWDC 当然也是围绕着操作系统展开。除了新的 tvOS 和 watchOS，当然更少不了 iOS。

在正式公布新系统前，苹果先简单回顾了一下 iOS 12 的整体状况（顺便鄙视一下 Android？），苹果表示 iOS 12 的用户满意度高达 97%，采用率达到 85%，是所有 iOS 版本中被安装最多的版本，相比之下 Android 9 的采用率只有 10%。

鄙视完 Android，iOS 13 正式登场。新的操作系统当然要更快，苹果表示，iOS 13 将使 Face ID 解锁速度提升 30%，小型 app 更新速度快 60%，app 启动速度快两倍。

除了快，夜猫子们期待的 Dark Mode 也终于来到 iOS 13。苹果立刻在现场演示了一遍 Dark Mode，顺便展示了 iOS 13 的全新分享、输入键盘的样式，滑动输入也被加入 iOS 自带输入法。

除了系统上的改变，iOS 13 自带 app 也迎来了更新，比如重新设计的提醒事项 app，Apple Music 的歌词也可以跟随歌曲进度变化了，地图 app 也获得了更多细节上的改进，比如街景功能，地图 app 美国地区将在 2019 年更新完毕。

隐私保护方面，iOS 13 将可以允许 app 只获取一次用户的位置信息，后台追踪启动时，用户也将受到警告。

除此之外，苹果还推出了全新的快捷登录功能 “Sign in with Apple”，通过它，你将不用担心你的资料被第三方滥用，在这部分，苹果还特别亮出最近名声不大好的 Facebook 和 Google 的登录按钮。

点击 Sign in with Apple 登陆后，可以通过 Face ID 进入，对于一些第三方 app，用户还可以选择匿名的邮件地址进行注册，如果你不想让开发商获取你的真实邮件地址，苹果将可以为你生成一个。

家庭功能方面，苹果也带来了一系列安全方面的改进，比如 HomeKit 路由器保护能力，而监控摄像机的影像也将可以加密传送到 iCloud，保存 10 天，不会占用存储空间，罗技、eufy 等品牌将得到支持。

在新的 iOS 上，Memoji 也将获得更多的个性化定制能力，用户可以选择各种配饰、口红色号。

用户也可以设定自己的 Memoji 贴图表情，所有 A9 以及更新芯片的设备都将支持 Memoji 的创建。

在 iOS 13，照片 app 获得了全新的编辑能力，你还可以对视频进行更多的编辑，并且能够旋转。运用机器学习，一些不太需要的截图将可以快速被隐藏，你想保留的美美的照片将可以得到保留。

照片 app 还可以自动归档一天拍摄的内容，并且带来更多的分类选项，你可以选择一个主题，比如 WWDC 拍摄的内容，可以进一步按年、按月、按天显示。

接下来是 Siri 的部分，iOS 13 为 AirPods 带来更多功能，用户可以通过 AirPods 让 Siri 阅读信息，让你保持专注，音频分享功能可以让两部手机靠近，绑定的 AirPods 将能够听到分享的声音。HomePod 也将带来更加轻松的操作体验，当你将 iPhone 靠近 HomePod，它将可以切换音频内容。

CarPlay 方面，它已经被装入美国 90% 在售的汽车中，全球占 75%。全新的 CarPlay 面板将可以为用户带来更全面的信息。

在 iOS 13 当中，捷径将可以根据你的使用习惯提供对应的建议，Siri 的语音能力也得到提升，通过机器学习，Siri 的自然语言识别能力也得到了加强。

发布会上，苹果还推出了 AR 开发套件，让开发者更容易开发 AR 应用和游戏，Minecraft AR 版可以将真人融入到 AR 场景里面，如果你佩戴了 AR 眼镜，这些画面将更加震撼。

开发方面，苹果宣布了一个为 Swift 构建的框架，名为 “SwiftUI”，XCode 具有使用 SwiftUI 的交互式开发体验，它将可以实时预览应用程序的外观，预览中执行操作也能实时更改代码。