终于，iTunes 时代正式结束。在发布完全新 Mac Pro 之后，苹果宣布 macOS Catalina，首先，就像之前报道的一样，macOS 中的 iTunes 将正式被拆分为播客、电视、音乐三个独立应用。

实际上，这样的转变早已在 iOS 中完成，iOS 拥有独立的音乐和播客应用，但在 macOS 上，多年来它们都被集成到 iTunes 里面。

不过 iTunes 的消失不会影响你使用 Mac 来管理你的 iPhone，当你连接 iPhone 时，依然可以同步数据。

新的 Music 应用也重新进行了一番设计，它具有更鲜艳的色彩，功能上也更侧重于音乐的体验和个性化推荐，独立的 Podcast 应用则专注于播客收听体验。电视应用则会包含苹果独家内容以及第三方制作的节目，它还将支持 4K HDR 和杜比全景声。

新的 macOS 还可以配合 iPad 使用，把 iPad 当作第二块屏幕，你可以通过有线和无线两种方式连接，这又是一项曾经需要购买第三方 app 才能实现的功能，现在它被苹果内置到系统里。

macOS Catalina 还将支持语音控制，通过语音对 Mac 和 iOS 设备进行操控，或者直接通过语音输入、打开文件、分享图片、写邮件、使用地图、打开多任务界面等等，几乎所有都能做到，真正无障碍使用！

当然，苹果承诺你的语音数据会保存在本地。

Find My 结合了查找我的朋友和查找我的 iPhone 两个应用的功能，适用于 macOS 和 iOS，具体功能上似乎并没有太多改变，你可以利用这项功能找到遗失的 Mac。

macOS Catalina 还带来更新的相册、Safari、记事本、提醒事项功能。你还可以基于 iPad 应用来为 Mac 创建应用。在 iPad 上可以体验的游戏，将能够转换到 Mac 上面，其他应用也是如此，比如你可以用这样的办法在 Mac 上使用 Twitter 官方应用。

和往常一样，这次发布会公布的所有操作系统将在秋季推送给用户。如果你实在等不及，也可以在 7 月体验 iOS、iPadOS 和 macOS 的公众测试版，不过测试版的体验可能非常不稳定，还需要谨慎考虑。

Steven Lee 对本文亦有贡献