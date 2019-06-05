6 月 5 日，创新工场大湾区总部正式开业，宣布 25 亿第三期人民币基金募集完成。据介绍，这笔基金主要投资方向在人工智能、大数据、教育、消费升级、B2B 企业服务等方面。截至目前，创新工场管理的双币基金规模约 150 亿元人民币。

据悉，创新工厂将围绕 “产业投资+AI 研究院+商业赋能落地” 的模式，在广州高新区同步启动三家主体：基金主体 “创新工场智能（广州）创业投资合伙企业”、研究院主体 “创新工场（广州）人工智能研究有限公司 ” 及商业赋能主体 “创新奇智（广州）科技有限公司”。

在技术方面，人工智能工程院表示将为企业提供 AI 技术支持和解决方案，此外，由创新奇智主要承担商业赋能落地。目前创新奇智拥有员工 300 多名，在 AI+零售、AI+制造、AI+金融等行业领域提供人工智能产品和解决方案。

创新工场还宣布启动大湾区 AI 人才战略。创新工场投资合伙人周哲表示：“一方面，我们将立足大湾区，吸引培养高层次 AI 人才，另一方面，创新工场发起的 DeeCampAI 夏令营今年也正式落地广州，为大湾区培育用 AI 解决真实世界问题的人才大军，为当地大学生 AI 人才培养注入新力量。”

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