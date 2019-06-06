iOS 13 的首个开发者测试版已经推出，有使用者发现，3D Touch 功能似乎已经被取代。据 9to5Mac 所指，现在通过长按即可实现原本需要稍微用力按下才能实现的便捷菜单功能。所有 iPhone 和 iPad 均可使用这一新手势，无论这些设备之前是否支持 3D Touch。

3D Touch 或许即将从苹果设备中淡出，当然这并不让人意外。去年发布的 iPhone XR 在硬件上就不支持 3D Touch，苹果反而带来了替代品 Haptic Touch。而最近，运行 iOS 12 的非 3D Touch 机型，也支持在键盘上滑动以移动光标（此前只能在 3D Touch 机型上实现）。

但是，硬件上不再支持 3D Touch，转而用软件优化来实现相同功能的做法似乎并不完美。比如说，你无法再通过在屏幕上稍微用力按链接来快速浏览网页内容，也无法在按下后不抬起手指的情况下滑动在松开来打开菜单选项。是说，苹果在后续的 iOS 13 测试版本中应该会做出一些改进。

此前有传闻表示苹果会发布不带 3D Touch 的 iPhone，这似乎意味着我们将看到自 iPhone 6s 发布以来第一款不支持此功能的苹果旗舰手机。