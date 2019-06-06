据 The Information 报道，Facebook 预计将在本月晚些时候宣布推出加密货币。

根据此前报道，Facebook 正在与美国商品期货交易委员会（CFTC）就其数字货币计划进行沟通。CFTC 负责人 Christopher Giancarlo 称，该监管机构与 Facebook 的沟通还处于早期阶段，目的是了解该公司的加密货币计划是否属于 CFTC 的监管范围。

根据彭博社的说法，Facebook 的区块链团队于去年 5 月组建，现在大约有 50 名员工。其中有很大一部分员工（大约五分之一左右）曾就职与 PayPal。

此前有报道称，Facebook 正在开发的加密货币可以让 WhatsApp 用户进行转账。据称该货币被称为 “stablecoin（稳定币）”，而为了尽量减少波动，该货币与美元挂钩。据称首个测试的国家是印度。

Facebook 已经通过名为 WhatsApp Pay 的产品在印度测试定期支付。在 F8 开发者大会上，扎克伯格表示，该公司将很快将 WhatsApp 支付扩展到其他国家。扎克伯格表示，转账和私人商业是 “我特别兴奋的愿景的一部分。”

华尔街日报此前报道称，Facebook 正与数十家金融公司和电商网站商谈，以帮助在其庞大的社交网络上推出基于加密货币的支付系统。据报道，Facebook 的这个代号为 Project Libra 的项目已经运作超过一年，除了能够处理个人对个人的转账之外，该公司还希望这个基于加密货币的支付系统可以跨平台进行付款。