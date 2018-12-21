消息称 Facebook 正为 WhatsApp 开发用于转账的加密货币 区块链

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在隐私丑闻不断出现之际，Facebook 可能要推出自己的加密货币了。据彭博社报道，Facebook 正在开发一种加密货币，可以让 WhatsApp 用户进行转账。

报道称，WhatsApp 的这项新功能将首先关注“印度的汇款市场”。根据彭博社的说法，该货币被称为“stablecoin（稳定币）”，而为了尽量减少波动，该货币与美元挂钩。不过消息人士不愿透露更多消息。

目前还不清楚该功能何时上线，但报道指出时间点不会是近期，因为 Facebook “远未准备好发币”。

Facebook 一直寻求扩大其在金融领域角色的重要性，为其主应用程序和 消息应用 Messenger 引入新的金融服务。

WhatsApp 是一个非常受欢迎的加密消息平台，其在很大程度上摆脱了围绕 Facebook 的隐私担忧——因为大多数用户并不知道 WhatsApp 是 Facebook 旗下产品。仅仅是在印度，WhatsApp 的用户数就超过了 2 亿。但据此前报道，出于对用户数据存储方式和其它若干问题的考虑，印度政府压下了 Facebook 计划在该国推出 WhatsApp 支付服务的计划。