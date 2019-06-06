据懒熊体育报道，6 月 6 日，虎扑官方确认，获得字节跳动的 Pre-IPO 轮投资，金额为 12.6 亿人民币。交易完成后，这将是成立于 2004 年的虎扑迄今为止获得最大的一笔融资。

据悉，虎扑成立于 2007 年, 这家以篮球社区起家的互联网公司，在过去几年间逐渐发展壮大，业务覆盖体育内容运营、体育营销、电商平台和赛事 IP 等多个领域。根据 3 月上市辅导备案情况报告公示，当前虎扑全平台累计注册用户数超过 3000 万。

字节跳动目前产品和服务已覆盖全球 150 个国家和地区。旗下产品包括了综合资讯类的今日头条、TopBuzz、News Republic，视频类的抖音、TikTok、西瓜视频、BuzzVideo、火山小视频、Vigo Video，以及 AI 教育产品、AI 技术服务和企业 SAAS 等新业务。

此前，虎扑和字节跳动之间已有多次业务合作, 其中包括西甲、巴萨、内马尔等欧洲体育 IP 得以进驻今日头条、抖音等平台，背后就是虎扑旗下的国际体育赛事营销平台 “拓海” 在牵线搭桥。而在字节跳动宣布拿下 NBA 短视频后不久，虎扑使用的视频跳转链接也变成了西瓜视频。

虎扑官方表示，通过此次战略合作，拓海也期望能和字节跳动一起进一步获取国际一线 IP 资源，挖掘社群营销价值。

字节跳动方面回应称，“字节跳动向虎扑投资 12.6 亿元人民币，持股比例为 30%。双方将围绕内容互通和内容创作者协同服务展开全面合作，让信息为用户创造更多价值。”

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