E3 就要到了，可 Google 早已经等不及了。Google 不久前正式公布了即将推出的游戏串流服务 Stadia，玩家可以不受硬件性能限制，直接通过 Google 服务器在线体验各类游戏。北京时间 6 月 7 日凌晨，Google 通过线上直播 Stadia Connect，公布了更多细节。

首先 Stadia 将在今年 11 月正式上线，美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、瑞典等 14 个国家的玩家可以率先体验。

如果你想在电视上使用 Stadia，你只需购买一台 Chromecast Ultra，PC 上则可以用 Chrome 浏览器体验，你也可以使用 Pixel 手机获得在移动端的游戏体验，不过目前只有 Pixel 3 和 Pixel 3a 能够游玩，未来会有更多机型支持。

费用上，Stadia 推出一个名为 “Stadia Pro” 的服务，在美国，这项服务的费用为 9.99 美元/月，加拿大则是 11.99 加币/月，欧洲地区为 9.99 欧元/月。通过 Stadia Pro，你可以获得 4K HDR、5.1 声道、60FPS 的体验。除了体验上的提升，订阅 Stadia Pro 的用户还能以优惠价格来购买游戏。

对于不想定期支付订阅费用的玩家，Google 也提供了另一个选择，你可以单独购买游戏，但 Stadia 将只能提供 1080/60p 的画质，音质也只有双声道。

如果你现在打算体验 Stadia，Google 还提供一个 “Founder’s Edition”，售价 130 美元，提供 Chromecast Ultra 和一个限量款 Stadia 手柄。作为早期用户，除了这些硬件，你也可以获得用户名的 “首选权”，还有两张 Stadia Pro 季卡。

除此之外，Google 今天还公布了第一波游戏内容，包括《Dragon Ball Xenoverse 2》、《Doom Eternal, Doom (2016)》、《Rage 2》、《The Elder Scrolls Online》等，未来还会有卡普空、EA 等开发商的作品在 Stadia 推出。

图片：Google