微软在今年的 E3 游戏展上正式公布了整合 Xbox Game Pass(for Xbox 和 PC)游戏订阅服务和金会员服务 Xbox Live Gold 的 Xbox Game Pass Ultimate——这项让广大玩家受惠的订阅服务,每个月只需要花费 14.99 美元,就可以拥有上述 3 项服务。

同时,趁着游戏展的热潮,微软也带来了福利:首月仅需 1 美元(港服是 10 港元)即可获得一个月 Xbox Game Pass Ultimate 服务。此外,现有金会员或 Game Pass 用户可以将账号升级到 Ultimate,微软会将现有服务的剩余使用天数按照一定比例兑换成 XGPU 的使用时长。

如果你同时拥有 Xbox One 主机和 PC,那么 XGPU 可以说是必须购入的项目了,毕竟单独订阅金会员和 Game Pass 花费的金额可是要比 15 美元/月多出不少啊(Xbox Game Pass for PC、Xbox Live Gold 和 Xbox Game Pass for Xbox 分别需要 9.99/月)。

另外,微软在发布会上宣布,《蝙蝠侠 阿克汉姆骑士》、《地铁 离去》、《空洞骑士》和《无主之地 帅气合辑》已经于今日加入 XGP 免费游戏阵容。