在 CES Asia 2019 上，日产汽车展示了现实与虚拟结合的无形可视化（Invisible-to-Visible）技术、解读大脑信号的脑控车（Brain-to-Vehicle）技术，以及全新纯电动全轮驱动车型——日产 IMs 概念车。

首先是无形可视化（Invisible-to-Visible, I2V）技术，其通过将现实与虚拟世界融合，帮助驾驶员看到 “无形世界”，可以显示周边建筑物后方或转弯处的情况；通过将车辆外部传感器信息与来自云端的车辆内部信息相结合，不仅可以追踪车辆的周围环境，还可以提前预知未来状况；通过在车辆内投影的虚拟人物与驾驶者进行互动，展开拟人化的交流，为驾乘者带来多元的交互方式。

I2V 系统采用了包括能够提供车辆周围环境信息的 ProPILOT 智控导航技术、实时收集交通信息的全向感知技术（Omni-Sensing）以及能够实时分析道路环境数据的无缝自动出行（Seamless Autonomous Mobility, SAM）在内的技术。最近，日产已与日本移动运营商 NTT DOCOMO 展开合作，在 5G 环境下完成了 I2V 技术的道路测试。

其次是脑控车（Brain to Vehicle, B2V），这项技术能够将驾驶员的反应更快速地传达给车辆，使车辆根据驾驶情况的变化不断做出相应的调整，让驾驶过程变得更有趣。通过对驾驶员反应的预判，脑控车技术能够加强车辆的机动性，同时还能够通过学习驾驶员的习惯及时调整，以降低驾驶员的不适感。在日产看来，脑控车并不会消除我们的驾驶乐趣，而是通过相关技术来增强新入门/新手驾驶员的驾驶体验乐趣。

最后日产还在展区展示了于今年年初 CES 上亮相的全新纯电动全轮驱动车型——日产 IMs 概念车，这是首款搭载无形可视化技术的概念车型。