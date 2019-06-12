大疆今天宣布推出首款教育机器人：机甲大师 RoboMaster S1。大疆表示，该产品配备光、声、力等多种传感器的同时拥有强大的中央处理器，结合定制无刷电机、全向移动底盘和高精度云台，用户可在享受竞技乐趣的同时学习机器人、人工智能和编程知识。

大疆表示，机甲大师 S1 提供了专业级别的硬件设备，将其打造为强大的学习平台。全身配备高达 31 个传感器，可以感知图像、光线、声音、 振动。五核 SOC Cortex-A 处理器使机甲大师 S1 可同时运算处理大量数据，同时执行多种任务。

机甲大师 S1 采用模块化设计，用户可在拼装过程中理解机器人机械结构，享受创造乐趣。此外，还预留了 6 个 PWM 拓展接口，可以帮助进阶用户为 S1 开发独一无二的扩展硬件。

机甲大师 S1 还可以完成以下 6 种不同的智能识别功能：

线路识别：可识别用户设置的路线，并能通过编程实现自动巡线行驶；

视觉标签识别：可识别数字、字母及特殊符号等 44 个视觉标签，为竞技和编程学习带来多种可能；

行人识别：可以识别并主动跟随行人移动；

掌声识别：内置智能掌声识别模块，并可通过编程作出不同反应；

姿势识别：可识别多种姿态与手势；

机器人识别：可识别另一台机甲大师 S1 机器人。

通过编程开发姿势识别、人体识别功能，用户能让机甲大师 S1 自动环绕行人拍摄，收获视角独特的趣味影像。

作为教育机器人，机甲大师 S1 配备了丰富的教学资源。课程均在配套 app “RoboMaster” 中免费开放。大疆表示还会持续开发多样课程，满足从入门到专业的学习需求。

机甲大师 S1 教育机器人售价 3499 元，内含机器人所有组件、组装工具、护目镜一个、水晶弹一瓶、视觉标签一套等；即日起，大疆官方商城、京东、天猫及深圳、上海旗舰店、南京直营店、北京大疆专业产品体验店以及各城市大疆授权零售店现货发售。

图片：大疆创新