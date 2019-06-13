从电动汽车到智能汽车，再到现在火爆依旧的自动驾驶汽车，车生活的话题总是保持着最热的讨论度。如果，你认为这是夸张的描述，那么，今年 CES 用了足足两个展馆呈现智能汽车相关的创新，则是非常有力的证据。在 5G 和 AI 等技术异军突起的时候，智能汽车还能在 CES 上拥有自己的 “姓名”，这至少说明 “车” 是备受关注的，同时 “车” 也是可以和这些新技术很好地融合，并且利于呈现。

动点科技在穿梭了 CES 汽车展馆后，发现一个有趣的现象：关于车生活，各大企业都绞尽脑汁地大开脑洞。当然，一切酷炫的想法总是需要基于现有技术的发展来考量，所以，在技术的影响下，CES 的智能汽车可以分为写实，目前可落地实用的 “现实派”，以及基于目前技术发展趋势而脑补的未来驾驶概念，即充满科幻味道的 “魔幻派”。接下来将具体介绍几款非常有代表性的创新：

EXEED 星途

其中，EXEED 星途是典型的 “现实派” 代表。EXEED 星途共发布六款车型：TX 紫金、TX 铂金（四驱）、TXL 铂金、TXL 钻石、TXL 星曜及 TXL 旗舰（四驱）本次展会中的聚光灯下展现的是 EXEED 星途 TXL。简单来说，EXEED 星途是典型的，将现有可商用的成熟技术与车融合，为人的旅途提供更多的乐趣与便捷。

其中，作为全球首款搭载百度 Apollo 小度车载 OS 的量产车，EXEED 星途所搭载了 “雄狮智云 i-Connect@Lion 2.0” 系统。其不仅具备 AI 人工智能语音识别、智能家居互联等功能，更有人脸识别与支付、AR 实景导航等领先行业的智能科技。目前其已经覆盖 70 多类语义领域的语音识别功能，不仅能高精准识别用户的语音指令，完成打开天窗、播放音乐、调节温度等车辆功能。同时更能理解用户的言外之意：比如当用户说 “有点热”，空调会自动调节温度；说 “想透透气”，天窗就会立马打开。

此外，EXEED 星途在同级首次搭载的 AR 实景导航功能，把 AR 技术与实际行驶场景无缝连接，提升了汽车导航时的实用性和易用性。此外，通过刷脸识别用户 ID 后，系统还可以根据用户的使用偏好自动调节座椅、后视镜位置等，实现个性化设置。而人脸支付目前也实现了在线购买电影票功能，停车场、加油站、收费站等高频出行场景也将逐步开通。

更值得一提的是，EXEED 星途还致力于让汽车成为物联网的重要纽带，通过智能家居功能将家和车这两个重要空间打通，让用户在家中使用终端设备就能操控 EXEED 星途，如检查车况、调节车内温度等；反之在归家途中，用户也能提前把家中的智能电器调控到最佳状态，让出行前后都能畅享便捷舒适的智能生活。

当很多人都在埋头思考 AI 等新技术到底如何实现更好的自动驾驶，而一筹莫展时，也需要有人换个思路考虑一下，目前 AI 与车生活那些细节是可以结合并且投入实际应用流。一步一个脚印，自动驾驶也许首先要实现智能驾驶，那就先试着改变驾驶体验吧。

嬴彻 1 号

在 CES 上，嬴彻科技携首款 L3 自动驾驶样车嬴彻 1 号亮相。与已经开始进入商用的 EXEED 星途相比，嬴彻 1 号是等待量产的一款 L3 自动驾驶汽车。这也是 “现实派” 的代表之一。

据悉，嬴彻 1 号搭载了嬴彻自动驾驶团队自主研发的全栈系统 1.0，感知端采用异类多传感器融合，性能可满足高速的全场景工况和主要天气。近期在中国东部沿海地区进行测试，能够支持多雾、多雨等复杂天气和路况。在控制上可以达到厘米级的精准控制，这也是卡车控制中的重点和难点。此外，嬴彻 1 号的卡车控制会在较大的转向系统的延迟下完成对追踪误差的快速反应，并且在追踪误差校正过程中保持控制的平顺性，从而保证驾乘人员的乘坐舒适性。软件系统使用自主研发的中间件 Middleware ，和传统通用中间件相比，延时低，系统开销小，扩展性更强，代码效率高。

提到自动驾驶，很多人都会热血沸腾地想到 L4 或者 L5。然而这种理想状态确实目前发展很难达到的水平。所以，有的人可能会觉得挫败，但是为什么自动驾驶企业一定要把自己的起点基调定得如此难以企及，从人车协作的 L3 开始，也许会有更多新的收获。

摩比斯未来自动驾驶

尽管全自动驾驶目前依旧不可及，但是梦想还是要有的，万一更早实现了呢？所以，拥有未来感的概念车也成为了本次 CES 上的一个非常吸引眼球的话题。首先是 “魔幻派” 现代摩比斯推出的未来自动驾驶出行概念。

据介绍，现代摩比斯的未来自动驾驶，从硬件上融合了激光雷达、摄像头，可以实现完全无人驾驶。其功能有高精地图识别，前方障碍物识别，周围行驶车辆以及机动车辆和非机动车辆的区分识别，行人的识别等。同时它也可以对周围环境进行实时快速的识别，如斑马线，路面是否平整，交通信号的识别等。当旁边有小朋友突然冲出来，或者有行人过马路以及非机动车车道上的自行车闯入时，汽车就会预警以及紧急制动是。

那么，当车自己跑起来了以后，人岂不是很无聊？现代摩比斯推出的智能驾驶舱，可以自动调节座椅，此外，其还融合了摄像头、音响系统，以及 360 度的全景环绕屏幕。在非无人驾驶状态时候，汽车玻璃是全透明的，一旦进入无人驾驶的状态后，玻璃会变成看显示屏，人们可以体验 360 度的环绕的影院以及游戏，

红旗 N 度空间

红旗对于未来自动驾驶的理念，更多的是强调如何提升人的体验与愉悦感。红旗 N 度空间则是这样一个 “魔幻派” 的未来产品概念。

红旗 N 度空间由环抱式的座椅、星空顶棚，以及动态地板构成。其车厢内有香氛定制的功能，你可以在手机上控制，选择喜欢的氛围和味道开启，大概半分钟之后，整个环境会被香味环绕。此外，该车还具有无线充电功能。最后，其同时拥有智能互动的功能，如你可以跟它说 “我要去哪里”，然后车就会给你带到目的地。

据介绍，红旗 N 度空间是一车千面，拥有四个比较典型应用场景：

智趣空间，即在里面可以进行一些娱乐活动；

智联空间，针对的是一个商务出行，可以在小巴上面进行邮件接收和视频的传输以及一些电话会议等，旨在提升办公效率；

智购空间，即是移动商城，在出行过程当中体验购物。上车之后，车会对你的整个身形进行扫描，然后获得你的三围、身高、体重等信息。系统再结合大数据分析，实现定制化商品推荐。如果你确认购买，可以通过人脸识别扫描来付款；

智配空间，用无人机解决物流配送最后一公里的问题。

看下来，这些黑科技让人蠢蠢欲动。我们是喜爱科幻片的一代，每个人对科技都有自己的理解与想象。但是，现实和想象依旧存在鸿沟，不过幸运地是一直有如此多的从业者在探索。或许在这样的背景下，我们理想中智酷车生活会更快实现。