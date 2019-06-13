Facebook 从 2016 年开始让用户在设备上安装 “Facebook Research” 应用，并向用户付费，从而获得用户数据，虽然这款应用已经在今年早些时候被苹果封禁，然而它还是获取了不少敏感数据。

据 CNBC 报道，在美国联邦贸易委员会（FTC）调查中发现的邮件可能表明，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）清楚公司在隐私方面的一些做法存在问题。不过 Facebook 否认存在这些邮件，并表示到目前为止公司一直在全力配合 FTC 的调查，“扎克伯格或 Facebook 其他任何员工都不会故意违反 FTC 规定的公司义务，也没有任何电子邮件表明他们违反了这种义务。”

据 TechCrunch 报道，Facebook 从目前已停用的 Research 应用中收集了 18.7 万名用户的个人数据和敏感的设备数据。Facebook 在提供给参议员理查德·布卢门塔尔（Richard Blumenthal）办公室的邮件中表示，该公司收集了 3.1 万名美国用户的数据，其中包括 4300 名年轻人。

根据 Facebook 发送给议员的邮件，Facebook 的这些研究依赖于自愿参与该项目的用户，他们通过苹果 App Store 以外的地方下载这款应用，应用会安装根证书，从而允许应用在设备中收集数据。这些数据包括网页浏览历史、加密消息和应用活动，可能还包括来自好友的数据，被 Facebook 用于竞争性分析。

不过，Facebook 到目前依然没有放弃这样的行为，它将再次开始通过向用户付费的方式来监控他们如何使用手机。这次是通过一款名为 “Study”的 app 来实现。

在这之前，Facebook 曾因为违反苹果的隐私条款被勒令将它收购的 VPN 应用 Onavo Protect 在 App Store 下架。Onavo 被下架后，Facebook 开始在 Snapchat 和 Instagram 上投放广告，征集愿意安装 Research 应用的用户，不过 Facebook 没有在这些广告中提到自己，只有在未成年注册的时候才会提到 Facebook，并要求父母填写同意书。

题图：Facebook