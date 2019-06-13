Facebook 从 2016 年开始让用户在设备上安装 “Facebook Research” 应用，并向用户付费，从而获得用户数据，虽然这款应用已经在今年早些时候被苹果封禁，然而它还是获取了不少敏感数据。

CNBC 报道，在美国联邦贸易委员会（FTC）调查中发现的邮件可能表明，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）清楚公司在隐私方面的一些做法存在问题。不过 Facebook 否认存在这些邮件，并表示到目前为止公司一直在全力配合 FTC 的调查，“扎克伯格或 Facebook 其他任何员工都不会故意违反 FTC 规定的公司义务，也没有任何电子邮件表明他们违反了这种义务。”

TechCrunch 报道，Facebook 从目前已停用的 Research 应用中收集了 18.7 万名用户的个人数据和敏感的设备数据。Facebook 在提供给参议员理查德·布卢门塔尔（Richard Blumenthal）办公室的邮件中表示，该公司收集了 3.1 万名美国用户的数据，其中包括 4300 名年轻人。

根据 Facebook 发送给议员的邮件，Facebook 的这些研究依赖于自愿参与该项目的用户，他们通过苹果 App Store 以外的地方下载这款应用，应用会安装根证书，从而允许应用在设备中收集数据。这些数据包括网页浏览历史、加密消息和应用活动，可能还包括来自好友的数据，被 Facebook 用于竞争性分析。

不过，Facebook 到目前依然没有放弃这样的行为，它将再次开始通过向用户付费的方式来监控他们如何使用手机。这次是通过一款名为 “Study”的 app 来实现。

在这之前，Facebook 曾因为违反苹果的隐私条款被勒令将它收购的 VPN 应用 Onavo Protect 在 App Store 下架。Onavo 被下架后，Facebook 开始在 Snapchat 和 Instagram 上投放广告，征集愿意安装 Research 应用的用户，不过 Facebook 没有在这些广告中提到自己，只有在未成年注册的时候才会提到 Facebook，并要求父母填写同意书。

 

题图：Facebook

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