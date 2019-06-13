据路透社报道，华为已经在多个国家为其鸿蒙手机操作系统申请了注册商标，包括加拿大、韩国、新西兰、柬埔寨和秘鲁。此前也有消息称华为在多国提交了 “HongMeng” 商标申请。

去年 8 月，华为在中国国家知识产权局商标局注册了 “鸿蒙” 商标，并在 2019 年 5 月 14 日获得批准。

美国政府上个月将华为列入黑名单，这使得 Google、微软、英特尔和高通等公司终止了与华为的部分业务。不过华为方面已经拥有了替代方案，即通过打造自己的操作系统来防止 Google 将来禁止其使用 Android。此外，华为似乎正在努力推广自己的应用商店 AppGallery 以取代 Google Play Store。

知名分析师郭明錤日前发布预测报告，称华为可能会在 10 月出货搭载鸿蒙系统的手机。郭明錤还预计搭载鸿蒙系统的华为手机初期无法满足非中国市场中高端用户的应用程序生态需求，所以刚推出时会以低端市场为主。而在区域方面，郭明錤认为手机初期出货主要集中在中欧、东欧与新兴市场。

除了研发自己的同类产品，华为另一方面也进行了反击。据报道，华为要求美国运营商 Verizon 为 230 多项专利支付许可费用，这些专利包含 Verizon 的 20 多家供应商的网络设备，总金额超过 10 亿美元。

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