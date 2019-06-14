6 月 14 日消息，在今天下午举行的高德地图智慧交通应用论坛上，高德地图联合阿里云推出了智慧高速解决方案, 计划让合作高速的节假日道路拥堵下降 20% ，该方案在 2019 数博会上获得了领先科技成果奖之新技术奖。

高德地图副总裁董振宁认为，目前我国高速出行主要面临的痛点是安全和拥堵，而主要原因是路网利用不均衡、数据价值挖掘不够、协同管理平台缺乏、事故预防和处置效率不足等原因造成。因此，建立高速路网、车流数据的充分连接，使所有信息在一个云端，并实现全局视野的调度、协同，将是有效解决现有高速交通出行问题的方式。所以，高德地图与阿里云一起联手打造了 “智慧高速” 这一创新型解决方案，希望通过云端平台连接现有高速路网数据信息，并有效协同交通参与者，让路网更聪明。

智慧高速解决方案的核心架构是 “1+1+N”。具体而言就是智慧高速解决方案分为两层：底层是数据处理层，统称为数据底盘（“1”），是智慧高速的技术基础；上层是应用层，统称为应用组件（“N”），是基于智慧高速的数据和技术能力创造的应对不同场景的系列智慧应用。而贯穿数据处理层和应用层的核心能力是状态感知（“1”），即通过视频设备、物联网产品、互联网产品等渠道获取海量交通出行大数据，通过基于人工智能的数据融合技术，快速识别到高速公路的路况、事件信息，一方面提醒管理方及时处置，一方面及时通知用户，实现高速安全、畅通出行。

据介绍，智慧高速解决方案的应用能力覆盖高速运行监测、异常事件发现处置、未来路况预测、公众出行引导、出行安全治理等方面，每一方面都有相应的一个或多个智慧应用服务，如：交通事件自动检测、真实路况实景还原、功能未来路况预测、功能交通安全 CT 等。

目前，在智慧交通领域，除了智慧高速解决方案，高德地图还针对不同场景推出了城市大脑. 智慧交通和智慧公交两大解决方案。董振宁表示，智慧高速解决方案推出后，高德地图、阿里云将与高速管理方开放合作，让中国的高速路网聪明起来。计划未来一年，智慧高速解决方案将在 10 个省市高速路网落地，目标让合作高速的节假日道路拥堵下降 20%，二次事故下降 20%。